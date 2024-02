Danny Noppert geeft voorsprong uit handen en verliest op The Masters

Danny Noppert heeft verloren op The Masters. Hij mocht als nummer zeven van de wereld de eerste ronde overslaan, maar moet nu alweer naar huis. Noppert verloor met 10-8 van Dave Chisnall.

Chisnall won vrijdagavond met 6-1 op een sterke manier van Martin Schindler. De Engelsman gooide een gemiddelde van maar liefst 109.26, het hoogste gemiddelde van de eerste ronde. Toch begon hij tegen Noppert een stuk minder. De Fries won namelijk de openingsleg, die Chisnall was begonnen. Na een groot breakfestijn, waar geen van de darters hun eigen leg hielden, was Noppert de eerste man die dit wel deed. Hij kwam op een 4-2 voorsprong.

Ondertussen krikte Chisnall zijn niveau iets op. Hij vocht zich terug en won drie legs op rij. Noppert keek voor het eerst in de wedstrijd tegen een achterstand aan. De nummer zeven van de wereld maakte nog 6-6, maar begon steeds vaker pijlen op de dubbels te missen. Een belangrijke 41-finish zorgde voor de break van Chisnall: 6-8.

Noppert misrekent zich

In de leg die volgde misrekende The Freeze zich. Tot zijn eigen verbazing zette hij zijn score weg op dubbel drie, die hij vervolgens niet raakte. Chisnall bouwde via dubbel 5 de voorsprong uit. Noppert pakte hierna zijn eigen leg en maakte het spannend door 87 uit te gooien om 9-8 te maken. Toepasselijk was het doen toch gedaan nadat Chisnall 98 uit gooide. Noppert verloor met 10-8. In de kwartfinale speelt Chizzy tegen Michael van Gerwen of Chris Dobey.

Nederlanders

Noppert en Van Gerwen staan bij de top acht van de wereld en mochten de eerste ronde overslaan. Dit was niet het geval voor Dirk van Duijvenbode. De 31-jarige darter, die al maanden stoeit met een schouderblessure, kwam vrijdagavond al in actie. Hij won met 6-5 van Ryan Searle en speelt zaterdagavond in de tweede ronde tegen Nathan Aspinall. Later op de avond gooit Van Gerwen in diezelfde ronde tegen Chris Dobey.

