Belgisch duo Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh afgemaakt op World Cup of Darts

Het Belgische avontuur houdt op. Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh wist niet te overtuigen tijdens de halve finale van de World Cup of Darts. De Oostenrijkers Rowby-John Rodriguez en Mensur Suljovic verpletterden de Belgen met 8-3 in legs.

Het was de eerste keer dat België en Oostenrijk tegenover elkaar stonden in de World Cup of Darts. Met veel zelfvertrouwen na de klinkende zeges op Nederland (8-2) en Italië (8-7), ging België de halve finale in. De Belgen stapten als favoriet de partij in, maar kwamen bedrogen uit. Huybrechts en Van den Bergh werden van de mat geveegd door Rodriguez en Suljovic.

'Wie is Michael van Gerwen?!': uitzinnig Belgisch duo snoert de mond van Nederlandse darters op World Cup of Darts Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh konden het niet laten een steek onder water uit te delen na hun grootse zege op Nederland bij de World Cup of Darts. "Wie is Michael van Gerwen?". De Belgen waren zaterdagavond véél te sterk (8-2) voor Van Gerwen en Danny Noppert.

Negen missers op de dubbel

België begon goed en nam de leiding (3-1 in legs). Oostenrijk vocht zich terug, en kwam vlak voor de eerste break voor met 4-3 in legs. En op wat voor manier. België miste liefst negen kansen op de dubbels.

Ook na de break denderde Oostenrijk door. Hun eigen leg trokken ze naar zich toe (5-3). En alsof dat nog niet genoeg was. Huybrechts en Van den Bergh verloren daarna hun eigen leg. Zo kwamen de Oostenrijkers op een comfortabele 6-3 voorsprong. De Belgen speelden niks meer klaar en gingen zo kopje onder.

Nederland uitgeschakeld

In de achtste finale wisten de Belgen het Nederlandse duo Michael van Gerwen en Danny Noppert op zaterdag nog te slopen (8-2). Daarna wisten ze ook in de kwartfinale Italië te verslaan (8-7), bestaande uit Massimo Dalla Rosa en Michele Turetta. De Oostenrijkers wonnen ook met een nipt (8-7) in de achtste finale. Het Kroatische duo Romeo Grbavac en Boris Krcmar werd verslagen.

Michael van Gerwen zet Danny Noppert op zijn plek na verlies tegen België: 'Het zat er wél in' Michael van Gerwen en Danny Noppert gingen bij de World Cup of Darts 2024 hard onderuit tegen België. Dimitri Van Den Bergh en Kim Huybrechts wonnen met 8-2. Ook in 2023 verloor Nederland in de achtste finales van dit toernooi van de Belgen.

Bijzonder dartsduo

Normaliter kunnen Huybrechts en Van den Bergh elkaar niet uitstaan. Vorig jaar waren de twee ook al een duo, maar het enthousiasme was lang niet zo hoog als nu. Beide darters gooiden toen hun pijlen zonder al te veel emotie. Dat is dit jaar wel anders.

Het Belgische duo kon het zaterdagavond ook niet laten om nog even een steek onder water uit te delen aan Van Gerwen en Noppert na afloop van hun gewonnen partij. Huybrechts liet aan iedereen weten dat hij zijn Belgische dartspartner veel beter vond gooien dan Mighty Mike.