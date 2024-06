'Wie is Michael van Gerwen?!': uitzinnig Belgisch duo snoert de mond van Nederlandse darters op World Cup of Darts

Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh konden het niet laten een steek onder water uit te delen na hun grootse zege op Nederland bij de World Cup of Darts. "Wie is Michael van Gerwen?". De Belgen waren zaterdagavond véél te sterk (8-2) voor Van Gerwen en Danny Noppert.

Van den Bergh verliest vaak van Van Gerwen en had grappend gezegd dat hij Huybrechts nodig had om de Mighty Mike eens te verslaan. Van den Bergh zei bij Sky Sports: "We zeiden het voor de match: ‘ik ga ‘m verslaan, maar ik kan het niet alleen..."

Michael van Gerwen zet Danny Noppert op zijn plek na verlies tegen België: 'Het zat er wél in' Michael van Gerwen en Danny Noppert gingen bij de World Cup of Darts 2024 hard onderuit tegen België. Dimitri Van Den Bergh en Kim Huybrechts wonnen met 8-2. Ook in 2023 verloor Nederland in de achtste finales van dit toernooi van de Belgen.

'Hij was tien keer beter dan Michael'

Daarna schreeuwde Huybrechts in de microfoon: "Hij heeft Huybrechts power nodig!" En de veelbesproken Huybrechts pakte zijn moment om Van den Bergh nog wat veren in de reet te steken. "Hoe bestaat het dat deze Dimitri al zo veel keer verloren heeft van Van Gerwen, als je hem hier zo ziet gooien tegen hem... Wie is Michael van Gerwen?"

Dat herhaalde hij nog eens: "Wie is Michael van Gerwen? Hij was hier tien keer beter dan Michael. Zo goed kan Dimitri gooien. Ik moest hier als de minst geklasseerde darter gewoon de overblijfsels wat oprapen en voor de finishes zorgen."

Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh duidelijk: 'We hebben privéproblemen, maar pas op' Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts stonden na afloop van hun rentree op de World Cup of Darts professioneel de media te woord. Ze wilden niet te lang stilstaan bij hun ruzie, die ze vorig jaar hadden op dit toernooi, maar konden ook niet om de vragen heen.

Veelbesproken duo

Het is bijzonder dat de twee darters met zoveel enthousiasme op het podium staan, aangezien de twee elkaar normaal gesproken niet liggen. Vorig jaar vormden zij ook een duo en toen was het vrij timide op het podium: beide darters gooiden hun pijlen zonder al te veel emotie. Dat is dit jaar wel anders.

Nederland werd dus met liefst 8-2 verslagen. Van den Bergh: "We staan hier wel als winnaars, na een geweldige match. Vreemd: ik zie hier op het scherm dat we gemiddeld onder de honderd hebben gegooid, maar het voelde alsof we de ene bom na de andere gooiden. Voor de match zeiden we: ‘we geven ze geen kans’. En we hebben ze ook geen kans gegeven."

Darter Kim Huybrechts terug aan de oche na gebroken sleutelbeen door 'voetbalaanval' Kim Huybrechts is dinsdagmiddag weer teruggekeerd in het dartcircuit. Ruim een maand na zijn incident na de Belgische bekerfinale is de Belgische darter weer aan het gooien geslagen.

Babbelen

Het enige kritiekpuntje aan het adres van Huybrechts: volgens Van den Bergh was hij nogal veel aan het praten op het podium, terwijl Van den Bergh wilde 'relaxen' tussen de beurten in. Huybrechts reageerde daar met een knipoog op: "Als hij zegt dat ik te veel begin te babbelen, hebben we een probleem!"