'Dat was irritant en heeft me een schop onder m'n hol gegeven': Michael Smith over 18 'moeilijke maanden'

Michael Smith zit niet in de beste fase van zijn carrière. Eigenlijk al niet sinds hij in januari 2023 wereldkampioen werd. Toch lukte het de Engelse darter om zich donderdag te mogen melden tijdens de finale-avond van de Premier League Darts. Hij legt uit wat hem getriggerd heeft.

"Toen ik aan de Premier League Darts begon dit seizoen en ik de caller hoorde omroepen dat ik de voormalig wereldkampioen was, ergerde ik me eraan. Nu moet ik telkens luisteren hoe Luke Humphries mijn introductie van vorig jaar krijgt. Dat heeft me een schop onder m'n hol gegeven en dat had ik nodig. Nu ben ik weer back on track."

'Het is moeilijk geweest'

Smith spreekt van een zware achttien maanden. "Die zijn moeilijk geweest ja", is Bully Boy eerlijk. "Dat ligt gedeeltelijk ook aan mezelf. Ik heb geleerd dat je nooit te oud bent om te leren en dat is wat ik nu doe. Maar het voelt wel eindelijk alsof ik de juiste richting op ga."

'Driemaal scheepsrecht'

Tijdens de finale-avond van de Premier League Darts op donderdagavond wacht eerst Luke Littler in de halve finale. Smith is gepokt en gemazeld in de play-offs van de Premier League. Hij haalde in 2018 en 2023 de strijd om de hoofdprijs. Telkens verloor hij wel in het zicht van de haven. "Op het WK was het ook driemaal scheepsrecht voor mij, dus daar hoop ik nu ook op."

'Dat weten ze alle drie'

Smith waarschuwt Littler én de andere darters Michael van Gerwen en Luke Humphries. "Wat er hiervoor allemaal gebeurd is, telt niet", zegt de nummer vier van de eindstand. "Als ik op mijn best gooi, weten ze alle drie dat ze een zware wedstrijd tegemoet gaan. Ik wil er echt voor gaan deze ene avond."