Gary Anderson moet Euro Tour laten schieten door schouderblessure

Gary Anderson is komend weekend niet aanwezig bij de German Darts Grand Prix in München. De Schot kampt met een schouderblessure en moest daardoor ook al opgeven bij een van de laatste Players Championships.

The Flying Scotsman zou een lichte blessure hebben, weet Online Darts. Door de German Darts Grand Prix - een Euro Tour-toernooi - over te slaan, hoopt Anderson snel weer te kunnen darten.

De tweevoudig wereldkampioen won na 2018 geen grote toernooien meer, maar was het afgelopen jaar nog wel een keer de beste bij een PC-toernooitje. In 2023 won hij drie van die toernooien en dit jaar ook al eentje. Momenteel is Anderson de nummer 23 van de Order of Merit, de wereldranglijst van dartbond PDC.

Het uitvallen van Anderson in München betekent goed nieuws voor twee darters. Stephen Bunting is nu opeens een geplaatste tegenstander op het toernooi dat zaterdag begint. Daarnaast mag Luke Woodhouse als eerste reserve opeens meedoen.

Prijzengeld German Darts Grand Prix

Het toernooi, dat tot en met maandag duurt vanwege Pasen, levert voor de winnaar 30.000 pond op. Dat gaat dus sowieso aan de neus van Anderson voorbij. Het prijzengeld gaat vervolgens hard naar beneden: voor de verliezend finalist ligt 12.000 pond klaar, voor de halvefinalisten nog maar 8.500 pond.

Nederlandse deelnemers

Dirk van Duijvenbode (5), Michael van Gerwen (8) en Danny Noppert (10) zijn geplaatste darters namens Nederland. Verder doen ook nog Gian van Veen, Raymond van Barneveld, Jeffrey de Zwaan, Niels Zonneveld, Richard Veenstra, Kevin Doets en Jermaine Wattimena mee.

Maandag, tweede paasdag, is een drukke dag in München. Dan staan de derde ronde, kwartfinale, halve finale én finale op het programma. Op zaterdag wordt enkel de eerste ronde afgewerkt, zondag staat alleen de tweede ronde op het programma.