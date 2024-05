Rustige zomer voor Michael van Gerwen: darter reist opnieuw niet af naar andere kant van de wereld

Michael van Gerwen maakt deze zomer weer niet de reis naar Australië en Nieuw-Zeeland. De Nederlandse darter is niet van de partij bij de World Series-toernooien van de PDC.

De PDC heeft er dit jaar bijna een gewoonte van gemaakt om de acht spelers van de Premier League uit te nodigen voor de World Series-toernooien. Van Gerwen meldde zich eerder deze week al af voor het toernooi in Denemarken en ook in Australië en Nieuw-Zeeland is hij niet van de partij.

Toernooien aan de andere kant van de wereld

De PDC heeft voor beide toernooien aan de andere kant wel dezelfde acht spelers uitgenodigd. Zes Premier League-deelnemers zullen van de partij zijn: Luke Humphries, Luke Littler, Michael Smith, Peter Wright, Rob Cross en Gerwyn Price zullen de lange reis maken. Naast Van Gerwen is ook Nathan Aspinall niet van de partij. Zij worden vervangen door UK Open-winnaar Dimitri van den Bergh en de Australiër Damon Heta, die dus voor zijn eigen publiek mag spelen.

Deze acht spelers zijn de zogeheten 'PDC-spelers', terwijl er nog acht spelers uit de regio bijkomen. In Australië zijn er vier daarvan al bekend: Simon Whitlock, Haupai Puha, Brenton Lloyd en Rob Moora zijn van de partij. Voor het toernooi in Nieuw-Zeeland zijn alleen Whitlock en Puha al zeker als regionale spelers.

Vakantieperiode voor darters

Normaal gesproken is de zomer een rustige periode voor de darters, want na de World Matchplay in juli ligt het seizoen even stil. Door de introductie van de World Series-toernooien is dat echter de laatste jaren veranderd.

De Australian Darts Masters worden op 9 en 10 augustus gehouden, terwijl de New Zealand Darts Masters een week later zijn. Van Gerwen kan dus lekker vanaf de bank toekijken hoe zijn concurrenten zichzelf uitputten voor het belangrijke najaar, waarin uiteindelijk alles draait om het WK.

Zware operatie

Het is overigens wel de vraag of het echt een fijne zomer wordt voor de darter. Van Gerwen onderging vorig jaar een operatie aan zijn gebit en gaf toen aan dat hij dit jaar nog een tweede keer onder het mes moet gaan voor een zware operatie. Collega-darter en goede vriend Vincent van der Voort liet eerder al weten dat Van Gerwen daar de zomer waarschijnlijk voor zal gebruiken.