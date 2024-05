Val uit top 16? Dirk van Duijvenbode dreigt World Matchplay (en flinke smak met geld) mis te lopen

Het is nog niet het jaar van Dirk van Duijvenbode. De Nederlandse darter kampte eind vorig jaar met een blessure en lijkt hier nog niet bovenop te zijn. Zijn resultaten vallen tegen en dat zou een val op de wereldranglijst kunnen betekenen.

Van Duijvenbode staat momenteel op de zestiende plaats van de PDC Order of Merit (OoM). Normaal gesproken genoeg om mee te doen aan alle major-toernooien in het darten, maar voor de Matchplay ligt de deadline op 7 juli. De ranking kijkt naar de afgelopen twee jaar en dus vallen er de komende weken nog oude resultaten weg.

Dat zorgt ervoor dat de Nederlander in de problemen zit. En die werden deze week groter toen het tijdens de twee vloertoernooien van maandag en dinsdag ook niet wilde lukken voor Van Duijvenbode. Op beide dagen kon hij na de eerste ronde alweer terug naar zijn hotel.

Geen Matchplay

Dan staat The Aubergenius op de zeventiende plek, die hem dus net geen recht geeft aan deelname dit jaar aan het prestigieuze toernooi. Om toch mee te doen zal de Nederlander bij de zestien overgebleven spelers moeten horen op de Pro Tour. Daar wil het echter nog niet lukken voor Van Duijvenbode en staat hij 21e, zevenduizend pond achter een plek die kwalificatie betekent.

Van Duijvenbode is dit jaar bezig aan een val op de ranglijst van de PDC. Op het afgelopen WK was hij de nummer twaalf van de wereld en inmiddels is hij dus al vier plekken gezakt.

Mislopen van prijzengeld

Het mislopen van de Matchplay zal niet helpen. Van Duijvenbode verdedigt op het toernooi van twee jaar geleden een kwartfinale plaats, die gelijkstaat aan 30 duizend pond. Dat zou betekenen dat hij hoe dan ook één plek zal zakken op de OoM.

Nog meer slecht nieuws voor Van Duijvenbode: van de zestien spelers onder hem in de top 32 van de wereld, staan er maar vier virtueel niet op de Matchplay. Voor spelers als Andrew Gilding, Josh Rock, Ryan Searle en Gary Anderson, die allen niet veel verdedigen van de Matchplay twee jaar terug, de ideale mogelijkheid om in te lopen op Van Duijvenbode of zelfs over hem heen te gaan.

Luke Littler

Luke Littler verdedigt niks van de Matchplay twee jaar terug. Hij staat momenteel zo'n 100 duizend pond achter Van Duijvenbode, maar daar gaat dus wellicht 30 duizend pond vanaf. Littler zou dan met een plek in de finale over de Nederlander heengaan. De tienersensatie is momenteel een van de beste spelers ter wereld, dus ook dat is geen ondenkbaar scenario.

Euro Tour

Totale paniek zal er nog niet zijn: tot aan de World Matchplay zijn er nog vier Pro Tours en drie Euro Tours te spelen. Hierin kan Van Duijvenbode nog prijzengeld binnenhalen om zich te kwalificeren voor het toernooi in de iconische Winter Gardens. Daarvoor zal hij nog flink aan de bak moeten: door zijn mindere resultaten is Van Duijvenbode niet langer een geplaatste speler op de Euro Tour. Daardoor moet hij al op vrijdag in actie komen en niet pas op zaterdag. Voor hetzelfde prijzengeld zal hij dus een extra wedstrijd moeten winnen.