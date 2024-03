Peter Wright houdt hoop in de Premier League: 'Waarom kan ik niet drie avonden op rij winnen?'

Peter Wright is voor het tweede jaar op rij de duidelijke hekkensluiter in de Premier League, maar hij heeft de hoop nog niet opgegeven. De Schotse darter won in de eerste acht speelrondes slechts één wedstrijd. Toch denkt hij de play-offs nog altijd te kunnen bereiken.

"Ik kom langzaam weer op mijn oude niveau", vertelde Wright voorafgaand aan de negende avond van het grote demonstratietoernooi. "Ik speel prima bij de Players Championships en ben goed begonnen aan de Euro Tour. Hopelijk kan ik die vorm meenemen naar de Premier League."

De Schot staat met twee punten kansloos laatste in de Premier League. De achterstand op de top vier, die zich na zestien weken voor de halve finales plaatsen, is al elf punten. Per avond zijn er maximaal vijf punten te verdienen en dus zal Wright drie avonden moeten winnen om daar om mee te kunnen strijden.

Van Gerwen en Humphries deden dat eerder deze Premier League al en dus is Wright ervan overtuigd dat hij dat ook kan: "In de training is mijn vorm er. Als ik dat mee kan nemen op het podium, waarom zou ik dan niet drie avonden op rij kunnen winnen?"

Wright neemt het donderdag in Belfast op tegen Rob Cross in zijn eerste wedstrijd. In de eerste week stonden de twee ook tegen elkaar en toen won de Engelsman met 6-3. De Schotse darter wist alleen in de zevende week een potje te winnen. Wright won toen van Gerwyn Price met 6-5, maar verloor in de halve finale van Humphries.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen speelt donderdag tegen Michael Smith. De Nederlandse titelverdediger hoopt een einde te maken aan zijn verliesreeks, want hij verloor zijn laatste vier wedstrijden in de Premier League. Wel staat hij nog steeds in top vier van de ranglijst. Dat is genoeg om mee te doen aan de play-offs.