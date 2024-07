Raymond van Barneveld worstelt met zichzelf op World Matchplay: 'Ik speel al 40 jaar darts...'

Raymond van Barneveld is na de eerste avond al klaar op de World Matchplay in Blackpool. De Nederlander liet zichzelf de kaas van het brood eten door Jonny Clayton. Niet dat de Welshman geweldig gooide, maar Van Barneveld gooide vooral tegen zichzelf. Dat kwam hem duur te staan: Clayton won met 10-7.

Gehuld in een nieuw shirt, met bekende kleuren, betrad Van Barneveld met zijn iconische opkomstnummer de Winter Gardens in Blackpool. Het Eye of the Tiger galmde door de speakers en Barney zag er zelfverzekerd uit. Maar van die zelfverzekerde darter was na een paar pijlen weinig meer over. De Nederlander was in de openingsleg niet in vijf beurten uit en dat kwam hem duur te staan. Clayton brak hem en verzilverde die break in zijn eigen leg.

Luke Littler kleineert Michael van Gerwen op social media, Phil Taylor waarschuwt hem Michael van Gerwen en Luke Littler zijn aan elkaar gekoppeld in de eerste ronde van de World Matchplay. Voor een openingsronde is dat een ongebruikelijk grote kraker. Dat komt doordat Littler ongeplaatst is in Blackpool.

Hoofdschuddende Van Barneveld

Dat was meteen een flinke deuk in het zelfvertrouwen van Van Barneveld. Hij sloeg zelf niet toe op de 'kansjes' die Clayton hem gaf en werd zelf telkens op de pijnlijke momenten te grazen genomen. De eerste sessie ging met 3-2 naar Clayton en de tweede zelfs met 4-1. Dus stond Van Barneveld voor een onmogelijke opgave. Het hielp dan ook niet mee dat hij telkens hoofdschuddend op het podium stond.

7-3 leek een brug te ver, maar desondanks knokte Barney zich terug naar 7-6. Daarna vergat hij echter door te drukken en haalde hij zijn voet weer van het gas. En dat moet je tegen een speler als Clayton niet doen, die wist daar wel raad mee. De nummer 8 van de wereld trok uiteindelijk de overwinning met 10-7 over de streep.

CLAYTON WINS A CRACKER! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Superb display from Jonny Clayton, who averages almost 101 to see off a spirited Raymond van Barneveld!



Terrific game! 👏



📺 https://t.co/ETSHShs52H#WMDarts | R1 pic.twitter.com/DGEWj1nPPI — PDC Darts (@OfficialPDC) July 13, 2024

Zoekende Van Barneveld

Na afloop van de partij verscheen Van Barneveld meteen voor de camera bij Viaplay. "Het begon raar, het begon vreemd. Ik was echt wel overtuigd", aldus de Nederlander. "De eerste drie, vier legs voelt het niet lekker. Ik ben de laatste tijd weer een beetje aan het zoeken", doelt hij op het gewicht van zijn pijlen. "Af en toe valt het en vanavond niet. Hij straft alles af. Ik kom nog terug, maar uiteindelijk is het zuur."

Raymond van Barneveld slikt woorden over supersetje in: 'Had er toch iets meer van verwacht' Raymond van Barneveld is van de vier Nederlanders die meedoen aan de World Matchplay de eerste die voor de oche gaat staan. Hoe denkt Barney over zijn kansen op deze major van de bond PDC?

Van Barneveld begon nog met 140, daarna volgden veel beurten van 60. "Geloof mij, ik speel 40 jaar darts, daar is gewoon geen verklaring voor. Ik doe er alles aan om in vorm te zijn, maar het is gewoon niet genoeg."

Uitslagen eerste ronde World Matchplay

Gerwyn Price - Daryl Gurney 10-4

Jonny Clayton - Raymond van Barneveld 10-7

Luke Humphries - Ricardo Pietreczko 10-4

Nathan Aspinall - Luke Woodhouse