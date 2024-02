The Masters | Dirk van Duijvenbode verliest in slechtste wedstrijd ooit van Aspinall

Dirk van Duijvenbode is uitgeschakeld op The Masters. De Nederlandse darter kwam opnieuw ruim niet aan zijn niveau. In de slechtste wedstrijd ooit op The Masters, verloor hij van Nathan Aspinall met 10-5.

Van Duijvenbode worstelt al maandenlang met een schouderblessure. Hij kwam tot een heel mager gemiddelde van 82.05. In de eerste ronde was hij nipt te sterk (6-5) voor Ryan Searle, maar zelfs een matige Aspinall bleek te goed in ronde twee. De nummer vier van de wereld - die ook met zijn gooistijl worstelt - kwam al snel op een 5-1 voorsprong.

Ook The Asp speelde een matige wedstrijd. Het publiek in de Marshall Arena te Milton Keynes zag twee hoofdschuddende darters achter de oche staan. De pijlen gingen vaker mis dan raak. Sterker nog, de wedstrijd was qua gemiddelden een van de slechtste wedstrijden ooit op The Masters.

In de negende leg leek de knock-out aanstaande te zijn. Van Duijvenbode miste pijltjes op de dubbel, terwijl Aspinall - ondanks een hapering in zijn gooi - 125 uitmikte om 7-2 te maken. Van Duijvenbode pakte vervolgens nog twee legs, maar zag daarna zijn tegenstander uitlopen. De Engelsman miste vijf matchpijlen, waardoor Van Duijvenbode op 9-5 kwam. Na zeven matchdarts was het dan toch raak. Aspinall won met 10-5. Aspinall speelt in de kwartfinale tegen invaller Daryl Gurney.

Nederlanders

Na Danny Noppert is Van Duijvenbode de tweede Nederlander die is uitgeschakeld op The Masters. Michael van Gerwen komt later op de zaterdagavond nog in actie. Hij speelt tegen Chris Dobey. Toch hebben Van Duijvenbode en Noppert niets te vrezen als het gaat om de positie op de wereldranglijst. The Masters telt namelijk niet mee voor de wereldranglijst.