TV-gids: hier kijk je naar het WK darts voor senioren mét John Henderson

Het WK darts voor senioren is begonnen. Het toernooi voor vijftig plussers wordt tussen 15 en 18 februari voor de derde keer georganiseerd. Hoewel 16-voudig wereldkampioen Phil Taylor eigenlijk al is gestopt, deed hij opnieuw mee met dit WK. Maar waar kun je dit WK zien?

In het Verenigd Koninkrijk heeft de BBC de rechten bemachtigd, maar in Nederland is het senioren-WK niet op tv te zien. Nederlandse geïnteresseerden zullen genoegen met nemen met een (betaalde) livestream. Via 247.tv kijk je het gehele dartsweekend - beginnend op donderdag - voor 4.99 pond.

Iconische 'Big John' Henderson wint WK darts voor senioren Darter John Henderson is de winnaar van het WK darts voor senioren. De 50-jarige Schot, een echte jongeling in het deelnemersveld van vijftigplussers, won in finale afgetekend van de Noord-Ier Colin McGarry: 5-0 in sets.

Geen Nederlandse deelnemers

Dit jaar zijn er voor het eerst geen Nederlanders uitgenodigd voor het eindtoernooi. Roland Scholten speelde in de afgelopen twee edities en Co Stompé streed vorig jaar om toch nog wereldkampioen te worden. Toch zijn er nog genoeg 'grote' namen te vinden onder de 32 deelnemers.

Zo was de Schot Robert Thornton de topfavoriet, hij won het toernooi in 2022 en 2023. Verder deden ook de (inmiddels gestopte) voormalig Premier League-kampioen Glen Durrant en 2-voudig wereldkampioen John Part mee. John Henderson, ook uit Schotland, mocht met zijn 50 jaar voor het eerst in de Circus Tavern spelen. Het WK voor senioren wordt gehouden op de plek waar het PDC WK ooit begon.

Finale

De kwartfinales, halve finales én finale worden op zondag 18 februari gespeeld. In theorie had dat ook een finale tussen twee vrouwen kunnen zijn. Trina Gulliver en Lisa Ashton doen namelijk ook mee.