Robin van Duiven (20) maakte in de eerste seizoenshelft volop goals voor Jong PSV, maar kreeg van hoofdtrainer Peter Bosz nooit de kans in het eerste elftal. Zelfs toen alle spitsen geblesseerd waren, bleef een debuut uit. Daarom vertrok hij afgelopen winter naar het Belgische Lommel SK. "Ik voelde totaal geen vertrouwen", vertelt Van Duiven aan Sportnieuws.nl.

Van Duiven schoot de Keuken Kampioen Divisie aan flarden met veertien goals in 22 duels. "Bij PSV kon ik me hartstikke goed ontwikkelen. Alleen, ik heb nooit de kans gekregen in het eerste elftal en dat knaagt wel aan mij", erkent de twintigjarige spits. "Ik voelde totaal niet het vertrouwen dat ik na de winterstop wél een kans zou krijgen. Toen Lommel kwam, dacht ik: ik kan met mijn broer voetballen én met een goede rugzak naar Spanje vertrekken. Misschien had ik anders de rest van mijn leven spijt gehad."

Hetzelfde scenario als broer Jason

Het verhaal van de jonge aanvaller doet denken aan dat van zijn broer Jason, die twee jaar geleden als topscorer van Jong PSV naar Lommel vertrok. "Ik voelde alleen wél veel vertrouwen van Ruud van Nistelrooij. Als hij langer was gebleven, weet ik zeker dat ik mijn debuut voor PSV had gemaakt. Ik vind het persoonlijk nog steeds héél apart dat wij allebei geen kans hebben gekregen, terwijl we vijftien goals maakten als spits."

"Wat moet je als jonge spits nog meer doen dan zó vaak scoren bij de beloften? Ik vind het schandalig dat je niet mag debuteren als je zoveel goals maakt. Als je dit bij Jong Ajax liet zien, stond je in de basis. Een spits die zo makkelijk scoort, moet je altijd een kans geven in het eerste elftal. Bij PSV waren er dit seizoen vier spitsen geblesseerd en dan ga je met een nummer tien in de spits spelen… Dat snap ik écht niet", neemt Jason het op voor zijn broertje.

Kwestie van gunnen

Volgens Robin is het een kwestie van gunnen. "PSV speelde twee jaar geleden uit bij Heracles, die na twintig minuten een rode kaart kregen. We stonden op een gegeven moment met 0-5 voor. En tóch mocht Jason niet invallen", zegt de talentvolle spits, die zelf iets soortgelijks meemaakte. "We stonden met 3-0 voor en PEC Zwolle had een rode kaart. Dan hoop je op je debuut, maar dat gebeurt dan niet. Dat knaagt gewoon aan je."

Jong PSV-trainer Stijn Schaars, die Robin in die tijd onder zijn hoede had, kan zich de teleurstelling goed voorstellen. "Ik hoopte ook dat hij toen zijn debuut mocht maken. Ik heb Peter Bosz ook geadviseerd om hem mee te nemen. Robin heeft alleen één grote tekortkoming: hij is afhankelijk van de ballen die hij krijgt. Hij gaat het niet in zijn eentje voor je doen. Peter heeft toen een andere keuze gemaakt en daarvoor zit hij er uiteindelijk ook. Dat is prima, maar ik snap natuurlijk wel dat Robin ervan baalde."

Gesprek met Peter Bosz

Voor Robin voelt het toch anders. Terwijl Jason van Bosz wél te horen kreeg dat hij door de concurrentie van Luuk de Jong en Ricardo Pepi beter op zoek kon gaan naar een andere club, lag dat voor hem anders. "Ik heb alleen in de voorbereiding een kort gesprekje gehad, over mijn prestaties in die periode. We hebben nooit gesproken over mijn kansen bij het eerste elftal. PSV zal altijd wel een plekje in mijn hart houden, maar de situatie doet wel pijn. Ik hoop nog steeds ooit mijn debuut daar te mogen maken…"

Schaars heeft als trainer uiteraard wél uitgebreid gesproken met Robin, óók toen de jonge aanvaller bekend maakte dat hij weinig vertrouwen voelde van bovenaf. "Bij PSV is het logisch dat de doorstroom van jeugd moeilijker is, omdat het instapniveau steeds hoger wordt. De afgelopen jaren hebben wij écht stappen gezet, want er trainen nu aan het einde van het seizoen al structureel jonge jongens mee bij het eerste. Zolang PSV 1 alleen deze hoge standaard heeft, zullen alleen de uitzonderlijke talenten het halen."

Keuze voor Real Valladolid

Afgelopen winter besloot Robin daarom de PSV-deur achter zich dicht te trekken. Bij Lommel SK strijdt het nog steeds volop voor promotie, dat de komende weken beslist moet worden in het tweeluik met Dender. Daarna vertrekt hij naar het Spaanse Real Valladolid. "Mijn zaakwaarnemer vroeg zich ook af waarom er zoveel Spaanse clubs interesse toonden", vertelt Robin, die later een verklaring kreeg.

"In Spanje kunnen spitsen goed meevoetballen, maar het zijn niet altijd de échte killers. Real Valladolid vond mij daarom interessant. Toen dacht ik: waarom zou ik het niet doen? Het is misschien de moeilijke weg, maar ik hou wel van een uitdaging", lacht hij.

Daarom speelt hij volgend seizoen in de tweede divisie van Spanje. “Ik had natuurlijk ook voor een veiligere optie als Heracles Almelo kunnen kiezen, maar op dit moment wilde ik juist voor die lastige uitdaging gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik het daar ook ga waarmaken”, zegt Robin, die regelmatig wordt vergeleken met Filippo Inzaghi: de legendarische Italiaanse oud-spits die bekend stond als een van de meest effectieve doelpuntenmakers ooit.

