Formule 1 | GP Azerbeidzjan 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt

De Grand Prix van Azerbeidzjan staat op 15 september op het programma. De race wordt gehouden op het straatcircuit in Bakoe. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

Ook dit Formule 1 seizoen wordt er in Azerbeidzjan weer door de straten van hoofdstad Bakoe gereden. De race staat sinds 2016 op de F1-kalender en werd in dat eerste jaar gewonnen door Daniel Ricciardo. Door de krappe straatjes en haakse bochten belooft het een spannende race te worden waarin het rijden van een foutloze ronde bijna onmogelijk lijkt.

In de Grand Prix van 2023 startte Charles Leclerc vanaf pole position. In ronde drie werd hij ingehaald door Max Verstappen. Een crash van Nyck de Vries terwijl Verstappen net zijn banden verwisselde, kwam de wereldkampioen duur te staan. Sergio Pérez kon hem voorbij en kwam als eerste over de finish. Verstappen werd tweede, gevolgd door Leclerc.

Formule 1-kalender 2024 | Max Verstappen begint op een zaterdag Wie naar de kalender van het nieuwe Formule 1-seizoen kijkt, ziet bij de eerste twee races iets bijzonders: Max Verstappen rijdt niet op zondag, maar op zaterdag! In dit artikel leggen we uit waarom dat is en zie je de hele kalender voor de Formule 1-races in 2024.

Baku City circuit

Zoals gezegd wordt de GP in Azerbeidzjan verreden op een lastig stratencircuit door de hoofdstad Bakoe. In de krappe straatje is soms nog minder ruimte voor een fout dan in de straten van Monaco. Op het circuit van Spa na is het ook het langste circuit in het F1-kampioenschap.

Op het circuit van Monza worden 51 rondes gereden met een lengte van 6,003 kilometer. Het circuit bestaat uit twintig bochten en heeft twee DRS-zones. In totaal wordt er een afstand van 306,049 kilometer afgelegd. De snelste ronde ooit op het circuit werd in 2019 gereden door Charles Leclerc. Hij reed toen een tijd van 1:43,009.

Baku City circuit © Formula1.com

Programma GP Azerbeidzjan 2024

Het raceweekend in Bakoe start op 13 september 2024. Het is de zeventiende race op de F1-kalender. In het schema hieronder zie je het complete programma voor de GP van Azerbeidzjan.