Foutloze Max Verstappen rijdt op cruise control naar zege bij GP Saoedi-Arabië

Max Verstappen kon bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië door niets en niemand worden afgeremd. De Red Bull-coureur reed in een niet al te opwindende race onbedreigd naar de zege. Teamgenoot Sergio Pérez zorgde voor het tweede één-tweetje achter elkaar voor de renstal.

Na de start schoot drievoudig wereldkampioen Verstappen ervandoor. Checo Pérez werd gepasseerd door Ferrari-coureur Charles Leclerc. Lang kon de Monegask niet genieten van P2. De Mexicaan was er enkele rondjes later alweer langs.

Crash Lance Stroll

De eerste (en eigenlijk enige) opwinding ontstond in ronde zeven, toen Lance Stroll zijn Aston Martin in bocht dertien in de muur boorde. Direct werd de safety car ingezet, want zijn auto stond niet op een heel veilige plek. Verstappen reed nog op P1, met bijna zes tellen voorsprong op Pérez . Maar gezien de coureurs de pitstraat indoken en daarna achter de safety car moesten rijden, gingen de onderlinge verschillen verdwijnen. Lando Norris pitte niet en de Brit van McLaren nam daardoor de leiding over.

Verstappen eens niet aan kop

En zo zagen we voor het eerst dit prille seizoen een andere koploper dan Verstappen. Norris genoot enkele laps van de spotlights, waarna Verstappen orde op zaken stelde en met een eenvoudige move weer P1 innam. Ook Pérez vond daarna een gaatje, zodat hij weer achter Verstappen kon plakken, zij het op enkele tellen achterstand.

GP Saoedi-Arabië: Lance Stroll in de muur Bekijk de crash van Lance Stroll bij de GP Saoedi-Arabië. Daarna moest de safety car de baan op komen.

Wie pakt softs?

Bij gebrek aan sensatie voorin, richtte de blik van de F1-volgers zich op de vier deelnemers die nog niet hun banden hadden vervangen: Norris, Hamilton, Hülkenberg en Zhou. Wanneer zouden zij hun mediums vervangen, waar op de baan zouden ze terugkomen? Dat viertal liet softs onderleggen, terwijl veel anderen bij hun safety car-pitstop kozen voor harde banden, waaronder Verstappen.

En op softs gaat het nou eenmaal harder dan op hards, vandaar dat Hamilton in de 44e ronde de snelste ronde kon neerzetten. De Brit van Mercedes lag wel slechts op P9, dus die snelste ronde was een pleistertje op zijn chagrijn. Norris had na zijn pitstop wat problemen met het houden van zijn lijn. Hij kreeg een waarschuwing van de raceleiding vanwege te veel heen en weer bewegen.

Max Verstappen wint

Na vijftig rondes zat het erop. Max Verstappen is de winnaar, Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez (die nog een straf van vijf seconden opliep) volgde op dik zeven seconden, Charles Leclerc was derde. Speciale vermelding voor debutant Oliver Bearman. De 18-jarige Engelsman, die Carlos Sainz vervangt bij Ferrari, kwam binnen op P7.

Uiteraard staat Verstappen fier bovenaan de F1-stand. Hij krijgt er 25 punten bij. Niet 26, want Leclerc zorgde voor de snelste ronde en krijgt dat bonuspunt. Bekijk de stand hier.

Perikelen Red Bull

Het ging de afgelopen week meer over randzaken dan over racen in de Formule. Met name de onrust bij Red Bull hield en houdt de gemoederen flink bezig. Verstappen werd meermaals in verband gebracht met een overstap naar Mercedes en deed zelf ook een duit in het zakje.