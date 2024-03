Lewis Hamilton kan volgens Guenther Steiner bij Ferrari zijn 8e wereldtitel winnen

Lewis Hamilton zorgde voor een grote verrassing in de paddock door zijn overstap naar Ferrari. De Britse coureur laat Mercedes na twaalf jaar achter om zich bij Ferrari te storten op een nieuwe uitdaging. Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas, denkt dat Hamilton de juiste stap heeft gemaakt om zijn ultieme achtste wereldtitel bij te schrijven.

De overgang van Hamilton naar Ferrari lijkt volgens de eerste tekenen positief uit te gaan pakken. De Italiaanse renstal presteert de eerste drie races een stuk beter dan Mercedes, waar de snelheid in de auto nog niet is gevonden. Notabene Carlos Sainz, die zal worden vervangen door Hamilton bij Ferrari, schreef de grand prix van Australië op zijn naam voor teamgenoot Charles Leclerc om zo de 1-2 te realiseren.

Hamilton maakt juiste beslissing

"Het lijkt erop dat hij (Hamilton, red.) de juiste beslissing neemt", zegt Steiner tegenover Sky Sports. "Hij deed het toen hij McLaren verliet om naar Mercedes te gaan, dus misschien heeft hij het opnieuw goed gezien."

Toch ziet Steiner dat de Brit ook toe is aan een nieuwe uitdaging. "Hij zit nu twaalf jaar bij het team en heeft daar zes kampioenschappen gewonnen. Ik denk dat hij vooral in de laatste fase van zijn carrière een nieuwe uitdaging wilt hebben. Dat de kans zich aanbiedt om dit bij Ferrari te doen is helemaal leuk."

Achtste wereldtitel

Hamilton jaagt sinds zijn laatste titel in 2020 op een record met een achtste coureurstitel. Steiner gelooft dat de wijzigingen in de F1-reglementen in 2026 hem de kans kunnen geven om geschiedenis te schrijven. "Ik denk dat niets onmogelijk is. In 2026 zijn er compleet nieuwe regels voor de motor en het chassis, dus de auto's worden volledig vernieuwd. Als hij een beetje geluk heeft en op de juiste plek zit wanneer Ferrari een goede auto produceert, zou het zomaar mogelijk zijn dat Hamilton zijn achtste titel kan behalen", constateert Steiner, die na acht jaar vertrok bij Haas.