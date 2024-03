Toto Wolff tegen vertrekkende Lewis Hamilton: 'Kijk goed naar onze achtervleugel, want dat wordt je uitzicht'

Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen bij Mercedes. Na heel veel successen met het team, gaat hij in 2025 voor Ferrari rijden. Mercedes-teambaas Toto Wolff schrok natuurlijk toen hij het nieuws te horen kreeg, maar grapte ook meteen met Hamilton.

"Bestudeer onze achtervleugel goed, want dat wordt je uitzicht volgend seizoen", zei Wolff met een knipoog tegen Hamilton. Dat vertelde de teambaas in het afgelopen weekend tegen Fox Sports Australia. Ook zei de Duitser dat het rood van Ferrari hem waarschijnlijk niet goed zal staan. "Ik denk niet dat het bij hem past, maar het plaatje zal interessant zijn."

Achteraf waren het nogal brutale woorden van Wolff, want Mercedes beleeft een enorm slechte start van het seizoen. In Australië vielen beide Mercedes-coureurs uit. Daar tegenover staat ook nog dat Ferrari een één-tweetje pakte op Albert Park. Carlos Sainz, de coureur die in 2025 plaats moet maken voor Hamilton, won de race.

Wolff blikte ook nog terug op het moment dat Hamilton het nieuws aan hem vertelde. Wolff denkt dat de zevenvoudig wereldkampioen - waarvan hij zes wereldtitels bij Mercedes pakte - het moeilijk vond om aan hem te vertellen. "Echt?!", zei Wolff toen hij het nieuws hoorde. Niet omdat het hem shockte, maar vanwege de timing. Hamilton en Ferrari brachten het nieuws namelijk vóór dit seizoen al naar buiten.

Max Verstappen

Ook Max Verstappen kwam nog aan bod in het gesprek. Wolff zou de Nederlander nu eigenlijk niet in zijn auto willen hebben, omdat de drievoudig wereldkampioen er 'zijn handen vol aan zou hebben'. De Mercedes-teambaas wil eerst zijn auto verbeteren. "De komende weken gaat er toch niks gebeuren qua transfers, eerder richting de zomer."