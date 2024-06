Max Verstappen houdt banden en hoofd het koelst in Spanje en wint GP, mooie strijd achter de Nederlander

Max Verstappen heeft zondag de GP van Spanje gewonnen. De Nederlander werd in de openingsronden nog verrast door George Russell van Mercedes, maar toen de DRS openging vloog Verstappen aan iedereen voorbij en reed hij in een tactische race naar de zege. Lando Norris werd achter hem tweede, het podium werd gecompleteerd door Lewis Hamilton.

Het was heet op het circuit van Barcelona. De coureurs moesten dus vooral letten op de banden en ondertussen ook het hoofd koel houden. Dat deed George Russell toen de lampen uitgingen het beste. Terwijl Verstappen en pole sitter Lando Norris vochten om de beste plek in bocht 1, ging Russell er buitenlangs aan voorbij.

Schitterende inhaalactie Verstappen

De Engelsman van Mercedes kwam van P3 en kende een ijzersterke start. Twee rondjes later, toen de DRS net actief was, ging Verstappen er op hetzelfde punt en op dezelfde manier weer aan voorbij: hij haalde Russell aan de buitenkant in en pakte de leiding. Norris moest de strijd staken, zijn tactiek ging op de tweede helft van de race.

Tactische race

Het werd namelijk een tactische race in Spanje. Het was zo heet op het circuit van Barcelona, dat de banden sneller sleten en pitstops en tactiek dus het verschil zouden brengen. Russell had de pech dat zijn eerste twee pitstops slecht waren en dat de Mercedes-coureur halverwege de race de strijd om P1 leek te moeten staken.

Lewis Hamilton

Maar gelukkig voor Mercedes was daar ook Lewis Hamilton nog. De zevenvoudig wereldkampioen startte vanaf P4, maar reed een ijzersterke race. Hij maakte dankbaar gebruik van de matige pitstops van Russell en pakte P3 af. Verstappen deed vooraan z'n best z'n banden te managen en zag daardoor de pushende Norris binnen vijf seconden komen. Na de tweede pitstops voor de coureurs was vol gas richting de finish.

Verstappen tegen Norris

In de laatste vijftien rondes ging Norris vol gas op jacht naar Verstappen, die zijn best deed om zijn banden zoveel mogelijk te sparen. Ook om de zachte banden tot het einde goed te houden en eventueel te kunnen verdedigen op Norris als dat moest. De voorsprong slonk per ronde, maar kwam niet in de buurt van de seconde. Daarmee had Norris met behulp van DRS nog een ultieme poging kunnen doen, maar de strijd tot de finish bleef uit.

Sergio Pérez

Sergio Pérez, Verstappens ploeggenoot bij Red Bull Racing, reed een bleke race in Spanje. Hij moest door een straf al vanaf P11 starten en maakte weinig posities goed. De Mexicaan eindigde daardoor in de middenmoot: P8.