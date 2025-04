Tophandbalster Estavana Polman viert groot feest na productief weekend

Estavana Polman had een feestelijk weekend. De handbalster won met haar ploeg CS Rapid București van HC Dunarea Braila met 35-31, waarbij de Nederlandse goed was voor maar liefst zes doelpunten. Zondag vierde ze dan ook met haar ploeggenoten een feestje.

De ploeg van Polman staat momenteel vijfde in de Roemeense competitie. Zaterdag werd er nipt gewonnen van de nummer vier: Dunarea Braila. Reden voor een klein feestje. Gelukkig was dat er al, want Polmans ploeggenoot Ainhoa Hernández was jarig en wilde haar 31e verjaardag graag met het team vieren. Samen genoten ze van een hapje en een drankje.

© Instagram: @estavana

Relatie

Polman, die onlangs met de Nederlandse handbalploeg nog in Parijs was voor een aantal oefenwedstrijden, woont samen met haar partner Rafael van der Vaart in Roemenië. Samen hebben ze een dochter: Jesslynn. Ook heeft van der Vaart een zoon uit een eerdere relatie met Sylvie Meis: Damian, de stiefzoon van Estavana.

Liefdesadviezen

Polman en Meis kunnen het prima met elkaar vinden en vieren zelfs Kerst samen. De band is zelfs zo sterk dat Meis haar liefdesleven met de handbalster bespreekt. "Ik krijg altijd heel veel liefdesadvies", onthulde Meis in Open Kaart. "Met kerst bespreken we altijd de vorige man en de nieuwe", zegt ze lachend. "En als we dan weg zijn gaan ze waarschijnlijk weddenschapjes houden of hij de volgende kerst haalt."

"Wie dat het best kan inschatten? Estavana", vervolgt ze. Die kent haar het beste op dat vlak. Op dit moment kan Meis kort zijn over haar liefdesleven: ze is vrijgezel en gelukkig.

Dat kan ze dan ook goed gebruiken, want haar liefdesleven gaat niet over rozen: "Ik ben twee keer getrouwd en gescheiden geweest, vaker verloofd dan ik kan tellen, en heb onderweg ook nog wat vriendjes gehad... Maar door alle ups en downs heen is er één ding altijd gebleven: de liefde die ik voor mezelf heb leren koesteren."

Na Van der Vaart was ze verloofd met Charbel Aouad en trouwde en scheidde ze met Nicolas Castello. "Niet alle hoofdstukken waren perfect, maar elke ervaring - of het nu een relatie, een breuk of een nieuw avontuur was - heeft me iets belangrijks geleerd."