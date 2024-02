Legendarische judocoach Chris de Korte op 86-jarige leeftijd overleden

De Nederlandse judocoach Chris de Korte is overleden op 86-jarige leeftijd. Dat heeft de Nederlandse Judo Bond bekendgemaakt. Bij hem werd eind vorig jaar acute leukemie geconstateerd. De Korte was tientallen jaren coach van succesvolle Nederlandse judoka's en hielp Mark Huizinga in 2000 aan goud op de Olympische Spelen.

De Korte behaalde in 1958 de zwarte band. Dat is de hoogste onderscheiding in de sport en hij was daarmee een van de eerste Nederlanders die dit deed. Ruim tien jaar later begon hij als coach van junioren en uiteindelijk ook van de professionals, zoals Huizinga, Edith Bosch en Marhinde Verkerk. Zijn pupillen haalden in totaal tien medaille op zeven verschillende Olympische Spelen.

Het grootste succes was de gouden medaille van Huizinga in 2000 tijdens de Spelen in Sydney. NOS-journalist Kees Jongkind maakte een aflevering van Andere Tijden Sport over die zege en de rol van de coach. "Hij kwam met technieken terug uit Japan waar niemand in Europa van had gehoord. Dat Huizinga de laatste dertien jaar van zijn carrière geen grondgevecht meer verloor, komt door zijn leerschool", zei de maker toen tegen de NOS.

De Korte kon het judo niet loslaten, want zelfs vlak voor zijn diagnose stond hij als 85-jarige nog steeds op de judomat als coach bij zijn eigen judoschool in Hoogvliet.