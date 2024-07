Atlete Kiki Hendriks (23) verloor haar halve lichaam: 'Mijn ouders hadden al een paar keer afscheid genomen'

Kiki Hendriks hoopt komende zomer op de Paralympische Spelen te staan. Na haar rollercoaster van een leven ziet de atlete haar droom steeds dichterbij komen. Ze vertelt hoe ze aan haar gebreken komt en dat ze daardoor bijna het leven liet.

"Toen ik twee was, kreeg ik op vakantie flinke koorts. De huisarts wuifde de zorgen van mijn ouders weg. Maar de klachten werden alsmaar erger, totdat ik op een gegeven moment nog amper reageerde: het was nu echt foute boel. Met spoed werd ik naar het ziekenhuis gebracht, waar mijn ouders al snel te horen kregen dat ik een meningokokkeninfectie had. De kans op overleven was minimaal", is Hendriks openhartig tegen Women's Health.

'Linkeronderbeen, rechterhand en vingers verloren'

"Omdat ik er zo kritiek aan toe was, werd ik drie weken in coma gehouden om mijn lichaam de kans te geven om te herstellen. In die tijd hebben mijn ouders meerdere keren afscheid van mij genomen. Wonder boven wonder overleefde ik, maar niet zonder kleerscheuren: ik ben mijn linkeronderbeen, rechterhand en de vingers van mijn linkerhand verloren. Heel heftig, maar iedereen was vooral blij dat ik het zou overleven."

Rechterbeen ook geamputeerd

Overleven deed ze. Maar na al die ellende was het nog niet voorbij. De ziekte zorgde er nog lang voor dat Hendriks last bleef houden. Ook van haar gezonde rechterbeen. Ze had meerdere operaties nodig en bij één van die operaties ging het mis. Er werd een zenuw geraakt en in 2018 besloot ze in overleg ook dat rechterbeen te amputeren. Sindsdien loopt ze met twee beenprotheses en behoort ze dus tot de paralympische atleten van TeamNL. Haar plekje op de Spelen in Parijs is echter nog niet zeker.

'Droom komt steeds dichterbij'

In 2023 brak ze plotseling en toevallig door. Een teamgenootje haakte geblesseerd af, waardoor Hendriks naar het WK para-atletiek mocht. Daar werd ze op de 100 meter meteen vierde van de wereld. Maar de komende weken moet ze zich verder bewijzen om naar de Paralympische Spelen te mogen. Als het haar lukt, mag ze samen met Fleur Jong naar Parijs. "Stiekem droomde ik als kind al van de Paralympische Spelen, maar nu komt die droom steeds dichterbij."