Bijzonder afscheid Irene Schouten: bekijk hier de mooiste en ontroerende beelden

Irene Schouten nam zaterdag afscheid van Thialf. De 31-jarige Nederlandse kondigde na haar succesvolle WK afstanden plotseling aan te stoppen met schaatsen. Bij de NK sprint en allround zwaaide ze haar fans voor de allerlaatste keer uit. Het werd een bijzonder afscheid, met mooie en ontroerende beelden. Die zie je hieronder.

" Ik ben er een beetje stil van", sprak Schouten na het zien van een speciale afscheidsvideo. "Dat al die mensen me een voorbeeld noemen, dat doet me heel veel. Vanaf het moment dat ik weet dat het officieel is, krijg ik elke keer tranen in mijn ogen. Ik wil iedereen hier heel erg bedanken, Thialf heeft me altijd heel erg gemotiveerd."