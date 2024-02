Hegemonie van Patrick Roest op 5 kilometer: 'Daardoor geniet ik meer van trainingen en wedstrijden'

Patrick Roest was dit seizoen foutloos op de 5000 meter en bleef ook op het moment dat het echt moest perfect. Donderdag veroverde de allrounder de wereldtitel op de 5 kilometer bij de WK afstanden. Daar was hij na afloop natuurlijk erg blij mee.

"Vorig jaar was een heel bijzondere titel, omdat het mijn eerste was. Het is lekker dat het nu twee keer op rij lukt", vertelde Roest bij NU.nl. "Ik merkte vandaag dat ik met meer rust en minder stress aan de start stond. Ik wist wat ik moest doen om te winnen. Als je dat vertrouwen voelt, is het heel anders schaatsen dan als je niet zeker weet of het gaat lukken. En het was fijn om de enorme druk van buitenaf niet meer te hebben."

Roest won alle acht 5000 meters waarin hij meedeed. "Ik merk wel een verschil met de afgelopen jaren. Ik voel me goed en daardoor geniet ik meer van mijn trainingen en wedstrijden. Dat is lekker schaatsen. Vroeger wist ik ook wel dat ik goed was, maar op de belangrijkste momenten wilden de benen net niet. Sinds vorig jaar gaat dat gewoon beter. En dat zal ongetwijfeld een belangrijke reden zijn waarom ik prima in mijn vel zit."

10 kilometer

Zijn volgende doel op de WK afstanden in Calgary is de 10.000 meter. Davide Ghiotto is daar de grote favoriet, maa: "Maar ik denk dat ik het hem wel moeilijk moet kunnen maken."