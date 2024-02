KNSB selecteert ijzersterke ploeg mét Jutta Leerdam voor teamsprint op WK afstanden

Een paar dagen voor de start van de WK afstanden in het Canadese Calgary heeft de KNSB de namen bekendgemaakt die meedoen aan de teamonderdelen. Opvallend is de deelname van Jutta Leerdam aan de teamsprint; ze deed dit seizoen nog niet eerder mee op dat onderdeel.

Leerdam vormt een team met Marrit Fledderus en Antoinette Rijpma-de Jong. De laatste twee vrouwen wonnen bij de EK afstanden in Thialf in januari een gouden medaille. Femke Kok was toen het derde teamlid, maar zij is niet opgenomen voor de WK. Reserves zijn Naomi Verkerk en Isabel Grevelt.

Tijdschema WK afstanden schaatsen | Zo laat komen Jutta Leerdam, Irene Schouten en Joy Beune in actie Hét toernooi van dit schaatsseizoen staat binnenkort op het programma: de WK afstanden. Van donderdag 15 februari tot en met zondag 18 februari staat de WK op het programma in het Canadese Calgary. Check hier het programma en de Nederlandse deelnemers.

Bij de laatste World Cup in Quebec was Nederland ook de beste, maar toen schitterden veel wereldtoppers in afwezigheid. Bij wereldbeker 3 in het Noorse Stavanger verloor TeamNL van de Verenigde Staten, dat toen met sprintkanonnen als Erin Jackson en Kimi Goetz aan de start verscheen.

Indeling teamonderdelen WK afstanden

De KNSB selecteerde Janno Botman, Jenning de Boo en Tim Prins voor de teamsprint bij de mannen. De achtervolgingsploeg bij de vrouwen bestaat uit het succesvolle Irene Schouten, Joy Beune en Marijke Groenewoud, bij de mannen vormen Marcel Bosker, Beau Snellink en Chris Huizinga het team.

De WK afstanden beginnen op donderdag 15 februari en duren tot en met zondag 18 februari.