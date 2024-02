Ouders Suzanne Schulting enorm trots na comeback: 'Ze wil weer het beste uit zichzelf halen'

Het was enorm nagelbijten voor de vader en moeder van Suzanne Schulting vrijdag. Ze zagen hun dochter bij haar terugkeer op het shorttrackijs direct weer doen wat ze zo goed kan: de concurrentie van de baan blazen.

Moeder Hannie en vader Jan waren uiteraard aanwezig bij de comeback van Schulting. Ze reed vrijdag voor het eerst in elf maanden weer een wedstrijd, na elf maanden afwezigheid. En dat deed ze met verve: op de 1500 meter moest ze nog even wennen, maar op de kilometer was ze met afstand de snelste op de World Cup in Dresden.

"Zo’n eerste keer is het afwachten hoe ze zich verhoudt ten opzichte van de anderen", zei moeder Hannie tegen De Telegraaf. "En of ze een beetje gelukkig van het ijs komt. Dat vind ik vooral belangrijk, want dat is de basis waar het allemaal om draait."

Vermannen

Jannie slaat volgens de krant meermaals de handen voor de ogen en ze knijpt de hand van haar man fijn tijdens de rondes van Suzanne. "Voorheen kon ik niet kijken en dan liep ik weg. Ik heb me echter voorgenomen dat ik me meer moet gaan 'vermannen' en dat ik blijf zitten, want anders mis ik driekwart van de race. Maar misschien moet ik daarop terugkomen."

De ouders van Suus realiseerden zich het afgelopen jaar dat het leven om veel meer draait dan alleen schaatsen. Vader Jan: "Voor ons is het afgelopen jaar ook een leerschool geweest, vooral die van nederig zijn. In topsport is sprake van een wankel evenwicht, dat geldt niet alleen voor Suzanne. Ze zeggen ook weleens: 'Ik worstel en kom boven.' Laten we hopen dat dat gegeven Suzanne ten deel valt."

Suzanne Schulting is helemaal terug na moeilijk jaar: 'Dat zien jullie ook wel, toch?' Suzanne Schulting heeft zich bij haar terugkeer na elf maanden direct weer van haar beste kant laten zien. Op vrijdag was ze op oppermachtig op de 1000 en 1500 meter de World Cup in Dresden. Ze had het gevoel dat ze nooit is weggeweest.

Hannie en Jan zijn trots op hun dochter, maar ze weten ook dat ze nog lang niet klaar is met prijzen pakken. "Wij zijn natuurlijk trots, maar Suzanne is niet iemand die terugkomt met het idee dat ze niets meer hoeft te bewijzen. Als je er zo in staat, kun je net zo goed stoppen. Dan moet je zeggen: ik heb een mooie carrière gehad en ga iets anders doen. Suzanne heeft alles gewonnen wat er te winnen valt, maar ze wil weer het beste uit haarzelf halen."