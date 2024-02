Suzanne Schulting is helemaal terug na moeilijk jaar: 'Dat zien jullie ook wel, toch?'

Suzanne Schulting heeft zich bij haar terugkeer na elf maanden direct weer van haar beste kant laten zien. Op vrijdag was ze op oppermachtig op de 1000 en 1500 meter de World Cup in Dresden. Ze had het gevoel dat ze nooit is weggeweest.

Het verhaal is inmiddels bekend: Schulting stond maar liefst elf maanden niet op het ijs door een bijzondere blessure. De 26-jarige shorttrackster zat in het voorstadium van 'overtraind' en had een virus in haar lichaam. Na een paar tests kwam ze tot de conclusie dat haar lichaam helemaal op was. Schulting moest een halfjaar herstellen en vervolgens liep ze een enorme wond op door een ongeluk op een training.

Pijn

Daar was op vrijdag in Dresden tijdens haar comeback niets van te merken. Op de 1500 meter moest ze even inkomen, maar op de kilometer deed ze weer wat ze goed kan: huishouden op de shorttrackbaan. "Die 1000 meter voelde echt heel erg goed, maar op de ’15’ kwam het zuur echt wel uit mijn oren toen ik klaar was", vertelde ze aan De Telegraaf. "Ik zat op het bankje en alles deed behoorlijk veel pijn. Maar voor de rest voelde het als vanouds, gewoon weer lekker schaatsen."

Schulting had voor de wedstrijd last van zenuwen. "Ja behoorlijk veel ook, het zou heel gek en ongezond zijn als ik die niet had. Die heb voor elke eerste wedstrijd, dat is gewoon spannend. Ik heb natuurlijk wel die andere wereldbekers gekeken, maar je weet toch niet waar je staat. De rest kan heel erg gegroeid zijn ten opzichte van vorig jaar."

Podiumwaardig?

De 26-jarige shorttrackster denkt dat ze bij haar terugkeer meteen weer naar het podium kan gaan. "Ja, ik denk dat jullie dat ook wel zien, toch? Het voelt lekker, maar het gaat dit weekeinde ook heel pittig worden. Het zal voor mij zwaarder aanvoelen dan het voor veel andere rijders gaat zijn, omdat ik dit al heel lang niet meer heb ervaren. Daar moet ik doorheen door weer wedstrijdritme op te doen."