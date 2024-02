ABN AMRO Open 2024 | Deze Nederlanders nemen deel aan het tennistoernooi van Rotterdam

Ieder jaar keert de ABN AMRO open terug in Rotterdam Ahoy. Dit jaar wordt de 51e editie van het tennistoernooi georganiseerd, waarin de beste tennissers van de wereld het tegen elkaar opnemen. Lees hier alles over het toernooi en de Nederlandse deelnemers.

De ABN AMRO Open vindt plaats van 12 tot en met 18 februari in Rotterdam Ahoy. Het toernooi is één van de 13 ATP World Tour 500 toernooien. De winnaar verdient 500 punten voor de wereldranglijst. Al vele tennislegendes namen deel aan het toernooi, onder wie Björn Borg, Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal.

Deelnemers 2024

Dit jaar doet Medvedev niet mee aan het toernooi vanwege een blessure. Hij wordt vervangen door Botic van de Zandschulp. Ook de Nederlander Jesper de Jong neemt deel. Hij kreeg een wildcard en hoeft daardoor geen kwalificatie te spelen. In het dubbelspel gaan Ivan Dodig en Austin Krajicek weer voor de winst. Tallon Griekspoor is er dit jaar ook weer bij.

Kwalificatie

De kwalificaties vinden plaats in het weekend van 10 en 11 februari. Drie Nederlanders kregen een wildcard voor het kwalificatietoernooi. Thijs Boogaard, 15 jaar oud, zou de jongste deelnemer van de ABN AMRO Open ooit kunnen worden. Ook Gijs Brouwer en Guy den Ouden mogen nog proberen een plek te bemachtigen in het hoofdtoernooi.

In totaal strijden zestien deelnemers op het kwalificatietoernooi om vier plekken in het hoofdschema. Onder hen zijn ook Marton Fucsovics en David Goffin, die al eens een finale haalden in Rotterdam Ahoy.

Programma ABN AMRO Open 2024

Maandag 12 februari starten de wedstrijden in de eerste ronde. In het schema hieronder zie je hoe laat precies. Ook zie je wanneer de halve finales en de finale gespeeld zullen worden.

Dagsessie 12 februari 11.00 uur ATP Dubbel (eerste ronde) 13.00 uur ATP Single (eerste ronde) 14.30 uur ATP Single (eerste ronde) 16.00 uur ATP Dubbel (eerste ronde) Avondsessie 12 februari 19.30 uur ATP Single (eerste ronde) Gevolgd door ATP Single (eerste ronde) Dagsessie 17 februari 13.00 uur ATP Dubbel (halve finale) 15.00 uur ATP Single (halve finale) Avondsessie 17 februari 19.30 uur ATP Single (halve finale) Gevolgd door ATP Dubbel (halve finale) 18 februari 13.00 uur ATP Dubbel (finale) 15.30 uur ATP Single (finale)

Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Daniil Medvedev. Hij won de finale van Jannik Sinner met 5-7 6-2 6-2. De winnaars in het dubbelspel waren Dodig en Krajicek. De Nederlander Griekspoor werd afgelopen jaar in de halve finale uitgeschakeld.