Tallon Griekspoor redt het weer niet tegen Jannik Sinner in halve finale ATP-toernooi Rotterdam

Tallon Griekspoor (ATP-29) is gestrand in de halve finale van het ATP-toernooi in Rotterdam. Jannik Sinner (ATP-4) versloeg de Nederlander met 6-4 6-2. Ook in 2023 stond Griekspoor in de halve finale bij het ABN AMRO Open. Ook toen stond Sinner in de weg.

Voor Griekspoor was het weliswaar een thuiswedstrijd in Rotterdam (al is hij geboren in Haarlem), maar Sinner had ook een flinke aanhang uit Italië bij zich. De zogeheten Carota Boys waren luid en zichtbaar present in Ahoy. Zij zagen dat Sinner de halve finale begon met een break. De Nederlandse fans werden even stil: dit was niet het gedroomde begin. Op 2-0 voor Sinner volgde gelijk een tweede break, waarna die eerste set zo goed als afgeschreven was. Het werd uiteindelijk 6-2 voor de winnaar van de Australian Open.

Tweede set

In de tweede set bleef Griekspoor tot 4-4 bij, met zijn ingetapete teentjes. Daarvoor kwam zelfs nog een verzorger de baan op, want de tape was aan vervanging toe. Op 3-2 kwamen er twee breakpoints voor Griekspoor, die door Sinner vakkundig weg werden geserveerd. Op 4-4 had Griekspoor een dramatische opslaggame. Sinner hoefde weinig te doen om op 5-4 te komen, waarna de Italiaan onbedreigd zichzelf naar een finaleplek mepte.

De finale in Rotterdam

De finale van het toernooi in Rotterdam, waarvan de winnaar 500 punten krijgt voor de ATP-ranking, gaat tussen Jannik Sinner en Alex de Minaur. In 2023 won Daniil Medveded het evenement. De Rus zou in 2024 ook deelnemen, maar moest vanwege oververmoeidheid afzeggen.

Op de wereldranglijst stijgt Griekspoor naar plek 28. Als Sinner zondag de finale wint, pakt hij plek drie af van Medvedev.