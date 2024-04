Geen derde finaleplaats op rij: Botic van de Zandschulp verliest in 'zijn' München

Botic van de Zandschulp heeft donderdagavond verloren van Jan-Lennard Struff in München. In de tweede ronde van het ATP-toernooi in München was Struff met 2-0 in sets te sterk.

Van de Zandschulp is van oudsher goed in München. De afgelopen twee jaar haalde hij de finale op het ATP-toernooi in Duitsland, beide keren verloor hij van Holger Rune. Het waren tot nu toe de enige finaleplekken (bij de singles) in de carrière van Van de Zandschulp. Dinsdag won de Nederlander al zijn eerste wedstrijd van qualifier Ivan Gakhov: 2-0.

Hij zal toch gehoopt hebben om weer een succes te boeken in München, maar zover kwam het niet. Struff bleek in de eerste set na een tiebreak te sterk, met 7-6 (0). In de tweede set ging de 33-jarige Duitser er direct vandoor: 3-0. Van de Zandschulp knokte zich wel weer terug tot 4-4. Struff zette vervolgens nog even aan en won uiteindelijk met 6-4.

