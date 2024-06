Geen Botic van de Zandschulp op de Olympische Spelen: 'Dit zijn de beste zes tennissers van Nederland'

Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof en Jean Julien Rojer/Robin Haase zijn de twee Nederlandse koppels die komende zomer in Parijs deelnemen aan het dubbelspel bij de mannen, meldt de tennisbond.

Dat betekent dat Botic van de Zandschulp, de tweede tennisser van Nederland, niet in actie komt. Bij de vrouwen vormen Arantxa Rus en Demi Schuurs een koppel. De zes tennissers hebben voldaan aan de eisen van tennisbond ITF en sportkoepel NOC*NSF.

Botic van de Zandschulp wil weer opklimmen: 'Moet juiste persoon vinden om me te helpen' Botic van de Zandschulp won de eerste ronde van het dubbelspel in Roland Garros, maar als hij niet met Robin Haase had gespeeld, dan had hij het dubbeltoernooi laten schieten. De tennisser heeft het erg zwaar met zijn verlies in de eerste ronde van het singletoernooi.

Enkelspel

In het enkelspel spelen Griekspoor, de nummer 27 van de wereld, en Rus. De deelname van Rus (58ste van de wereld) is wel nog afhankelijk van of zij zich samen met Schuurs kwalificeert voor het dubbelspel. Op 4 juli maakt de ITF officieel bekend welke teams zich hebben geplaatst.

'Dit zijn de beste tennissers van het land'

"Deze zes tennissers zijn op dit moment de beste spelers van Nederland en staan het hoogste op de internationale ranglijst. Met deze spelers hebben we de kwaliteit in huis om mee te doen om de medailles. Het is een eer om voor je land uit te komen en ik weet zeker dat ze de volle 100 procent zullen geven in Parijs", zegt Jacco Eltingh, technisch directeur van de tennisbond.

Rafael Nadal en Carlos Alcaraz hakken knoop door en gaan iets heel bijzonders doen op Olympische Spelen Tennissers Rafael Nadal en Carlos Alcaraz gaan dubbelen op de Olymische Spelen in Parijs. Spanje vaardigt daarmee een duo af dat bestaat uit een van de grootste tennisiconen aller tijden en misscchien wel het grootste tennistalent van het moment. Alcaraz won begin juni Roland Garros.

Rafael Nadal en Novak Djokovic

De Nederlandse mannenkoppels komen een wel heel sterk land tegen als concurrent. Voor Spanje is er een koppel gevormd van Carlos Alcaraz en Rafael Nadal. In het enkelspel wil Novak Djokovic ook graag een gouden medaille winnen. Nederland kan dus z'n borst natmaken.