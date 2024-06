Rafael Nadal en Carlos Alcaraz hakken knoop door en gaan iets heel bijzonders doen op Olympische Spelen

Tennissers Rafael Nadal en Carlos Alcaraz gaan dubbelen op de Olymische Spelen in Parijs. Spanje vaardigt daarmee een duo af dat bestaat uit een van de grootste tennisiconen aller tijden en misscchien wel het grootste tennistalent van het moment. Alcaraz won begin juni Roland Garros.

Naast het dubbelspel, komen Nadal en Alcaraz ook allebei in actie in het enkelspel. Voor de 21-jarige Alcaraz betekent dat zijn debuut op de Spelen. Nadal won in 2008 solo al een gouden plak en veroverde acht jaar later ook een gouden medaille in het dubbelspel met Marc Lopez.

Vertrouwen

Alcaraz kan met vertrouwen naar Parijs afrijzen. Op de gravelbaan van Roland Garros, waar de wedstrijden zullen worden afgewerkt, veroverde de jongeling begin deze maand zijn derde grandslamtitel. In 2023 sleepte hij al Wimbledon in de wacht, terwijl hij het jaar ervoor al de US Open veroverde, waarmee hij ook de jongste nummer 1 op de wereldranglijst ooit werd.

Prijzengeld Roland Garros 2024 | Winnaar Carlos Alcaraz pakt miljoenen en bereikt duizelingwekkend totaal Roland Garros 2024 is afgelopen en de Fransen hebben liefst 53,5 miljoen euro uitgedeeld aan prijzengeld. 2,4 miljoen euro gaat naar Carlos Alcaraz. De 21-jarige Spanjaard won in Parijs zijn derde Grand Slam en heeft al heel wat geld bij elkaar getennist.

Nadal werd juist al in de eerste ronde uitgeschakeld in Parijs, al had de Gravelkoning ook pech met de loting. Hij werd in straight sets verslagen door Alexander Zverev, de latere verliezend finalist. In het verleden legde Rafa liefst viertien keer beslag op de Roland Garros-titel.

Carlos Alcaraz wil eindzege Roland Garros vereeuwigen met bijzondere tattoo Voorafgaand aan de finale van het graveltoernooi in Parijs verschenen op sociale media al foto's. Daarop was de destijds 12-jarige Carlos Alcaraz te zien, die voor de Eiffeltoren op groot scherm naar een partij van Roland Garros zat te kijken. Na zijn magistrale overwinning is de Spanjaard van plan om het iconische moment met een bijzondere tattoo op zijn lichaam te plaatsen.

Loting

Naast Nadal en Alcaraz werden ook Alejandro Davidovich, Pablo Carreño en Marcel Granollers geselecteerd bij de mannen. Bij de vrouwen zijn dat Sara Sorribes en Cristina Bucsa. Op 25 juli horen zij wie ze treffen op de Olympische Spelen.