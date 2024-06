Tallon Griekspoor krijgt verrassende tegenstander in kwartfinale Rosmalen, vrouwentoernooi verliest topfavoriete

Titelverdediger Tallon Griekspoor krijgt vrijdag in de kwartfinales van de Libéma Open te maken met een verrassende tegenstander. De Australiër Aleksandar Vukic stuntte donderdag tegen Karen Khachanov en neemt het bij de laatste acht op tegen de Nederlander. Ook in het vrouwentoernooi was er donderdag een grote verrassing: Jessica Pegula, als eerste geplaatst, ging onderuit.

Griekspoor volgde vorig jaar landgenoot Tim van Rijthoven op als winnaar door in de finale te winnen van de Australiër Jordan Thompson. De Nederlandse titelverdediger begon deze week stroef met een moeizame zege op de Serviër Miomir Kecmanovic, maar bereikte woensdag door een zege op Mackenzie McDonald wel gewoon de kwartfinales. Iedereen hield rekening met een wedstrijd tegen de als vierde geplaatste Khachanov. Die komt er echter niet.

Verrassende tegenstander voor Griekspoor

Khachanov en Vukic moesten donderdag enkel de beslissende set spelen nadat het duel een dag eerder na twee sets stilgelegd werd. De Serviër leek hard op weg naar een stunt toen hij op 5-4 voor de wedstrijd mocht serveren. Khachanov, de nummer 22 van de wereld, brak echter terug en sleepte er een tiebreak uit.

Vukic bleef daarin wel koel en dus staat de nummer 87 van de wereld verrassend in de kwartfinales. Hij treft vrijdag Griekspoor op het Brabantse gras. Met Gijs Brouwer zit er ook nog een tweede Nederlander in het toernooi. Hij speelt in de kwartfinales tegen de als derde geplaatste Ugo Humbert uit Frankrijk.

Sensatie bij de vrouwen

Het vrouwentoernooi werd donderdag beroofd van de topfavoriete. Jessica Pegula, nummer vijf van de wereld, ging in drie sets onderuit tegen de Servische Aleksandra Krunic: 6-7, 7-6, 4-6. De Amerikaanse was als eerste geplaatst in Rosmalen.

Ondanks de uitschakeling van Pegula zitten er nog een aantal grote namen in het toernooi. Zo treffen vrijdag Naomi Osaka en Bianca Andreescu elkaar in de kwartfinales. Osaka heeft al vier grandslamtitels op zak en Andreescu won in 2019 de US Open. Beide speelsters zijn om verschillende redenen weggezakt op de wereldranglijst. De Japanse beviel vorig jaar van een dochter, terwijl de Canadese de laatste jaren veel met blessures worstelt.