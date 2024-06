Suzan Lamens kan niet stunten tegen voormalig nummer één van de wereld in Rosmalen

Suzan Lamens heeft in Rosmalen niet kunnen stunten tegen Naomi Osaka. De Nederlandse tennisster ging in de tweede ronde met duidelijke cijfers onderuit tegen de Japanse, die een aantal jaar geleden nog de wereldranglijst aanvoerde: 2-6, 2-6.

Lamens is aan een sterk jaar bezig. Ze won eerder dit jaar zelfs van Jelena Ostapenko, die in de top 10 van de wereld staat. De Nederlandse versloeg eerder deze week de Amerikaanse Bernarda Pera in de eerste ronde, maar tegen Osaka was ze woensdag op het Brabantse gras volstrekt kansloos.

Lamens kon de voormalig nummer één van de wereld in het begin van de wedstrijd vier games bijhouden, maar de Japanse won vanaf 2-2 liefst zeven games op rij en daarmee was het duel direct gespeeld. Osaka, die in haar carrière al twee keer de Australian Open en ook twee keer de US Open won, brak de Nederlandse nog een keer in de slotgame.

Alle Nederlandse vrouwen klaar

Met de uitschakeling van Lamens liggen alle Nederlandse vrouwen eruit in het enkelspel. Eerder gingen Arantxa Rus en Eva Vedder in de eerste ronde al onderuit. Bij de mannen zitten titelverdediger Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer nog wel in het toernooi.