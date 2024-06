Daniil Medvedev komt gehavend uit Roland Garros en meldt zich af voor Rosmalen

Tennisser Daniil Medvedev heeft zich teruggetrokken voor het grastoernooi van Rosmalen. De nummer vijf van de wereld is niet ongeschonden uit het toernooi van Roland Garros gekomen.

Dat meldt de organisatie van het Libéma Open woensdag. De 28-jarige Rus werd maandag op Roland Garros in de vierde ronde uitgeschakeld door de Australiër Alex de Minaur.

De Minaur komt woensdagavond weer in actie op het toernooi in Parijs. Hij neemt het in de kwartfinales op tegen Alexander Zverev, die in de vorige ronde Nederlander Tallon Griekspoor uitschakelde.

Afwezigheid Medvedev

Medvedev stond in de finale van de Australian Open. Hij moest zich toen na vijf sets gewonnen geven tegen de Italiaan Jannik Sinner.

Bij afwezigheid van Medvedev zijn bij de mannen titelverdediger Tallon Griekspoor en De Minaur (ATP-11) de blikvangers. Het toernooi van Rosmalen, gespeeld op het Autotron, begint op maandag 10 juni.