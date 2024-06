Titelverdediger Tallon Griekspoor lust Amerikaan McDonald rauw en plaatst zich voor kwartfinales Rosmalen

Tallon Griekspoor heeft de kwartfinales van de Libéma Open in Rosmalen gehaald. De beste Nederlandse tennisser van dit moment versloeg de Amerikaan Mackenzie McDonald in straight sets: 6-3, 7-6. Eerder op de dag plaatste ook Gijs Brouwer zich al voor de kwartfinales.

Griekspoor pakte vorig jaar de titel op het Brabantse gras, maar ontsnapte dinsdag nog aan uitschakeling in de eerste ronde. De Nederlandse tennisser was twee punten verwijderd van een nederlaag, maar versloeg de Serviër Miomir Kecmanovic toch na drie tiebreaks. Een dag later maakte hij het tegen de Amerikaan McDonald een stuk minder spannend.

Griekspoor serveert sterk

De Amerikaan hoopte voor de tweede dag op rij een Nederlander uit te schakelen, want hij was in de eerste ronde te sterk voor Botic van de Zandschulp. Griekspoor was echter ijzersterk in zijn eigen servicegames en had aan een break op 4-3 genoeg om de eerste set naar zich toe te trekken.

McDonald liet zich na die eerste set behandelen, maar kon uiteindelijk toch verder spelen. Griekspoor leek het duel te beslissen door in de zevende game van de tweede set de Amerikaan te breken, maar een game later werd hij zelf ook gebroken.

De set eindigde uiteindelijk in een tiebreak en daarin leek McDonald aan het langste eind te gaan trekken toen hij een 5-1 voorsprong pakte. De Nederlandse titelverdediger verslond daarna echter zes punten op rij en mocht toch na twee sets al zijn armen in de lucht steken. Griekspoor speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van de partij tussen Karen Khachaov en Aleksandar Vukic.

Gijs Brouwer

Griekspoor mag dus nog altijd hopen op zijn tweede titel op rij in Rosmalen en met Gijs Brouwer heeft Nederland nog een andere troef in het toernooi. Brouwer versloeg oud-winnaar Adrian Mannarino en plaatste zich voor de kwartfinales. Hij speelt in de volgende ronde tegen Ugo Humbert. De Fransman is de nummer zestien van de wereld.

Griekspoor en Brouwer kunnen er deze week voor zorgen dat het toernooi in Rosmalen voor het derde jaar op rij een Nederlandse winnaar krijgt. Tim van Rijthoven was in 2022 de sterkste en Griekspoor een jaar later. Sjeng Schalken en Richard Krajicek zijn de twee andere Nederlandse winnaars van het toernooi. Zij gingen er beide twee keer met de titel vandoor.