Gênant einde aan onvriendelijke tennispartij in Madrid: ‘Ik wil niet vechten’

De wedstrijd tussen Damir Dzumhur en Mattia Bellucci is zondag niet helemaal netjes verlopen. Dat was vooral te danken aan laatstgenoemde. Bellucci wilde een hand geven aan zijn opponent, maar trok die vervolgens weg toen Dzumhur ook zijn hand uitstak.

De wedstrijd tussen Dzumhur en Bellucci was een ware thriller. De tennisser uit Bosnië-Herzegovina verloor de eerste set met 4-6, maar hij richtte zich vervolgens op. Dzumhur werd alsmaar sterker en hij drukte Bellucci met zijn spel tegen de muur. Set twee ging daarmee naar de Bosniër met 6-4. De laatste set kon de Italiaan alsnog de zege van Dzumhur afsnoepen, maar hij was het even kwijt. Bellucci verloor ook de laatste set met 6-2, waardoor Dzumhur er met de zege vandoor ging. De Italiaan was hier echter woedend door.

Handje

Bellucci stak na de wedstrijd zijn hand uit om Dzumhur een handje te geven, maar de Italiaan trok zijn uitgestoken hand snel weg toen hij zijn tegenstander aanstalten zag maken. Daar was de Bosniër niet van gediend. Bellucci probeerde later zijn fout nog goed te maken, maar dat was tevergeefs. Dzumhur hoefde geen hand meer van hem en liep woedend richting zijn kleedkamer.

De reden van de actie van Bellucci was de groeiende frustratie tijdens de partij. Dzumhur was volgens zijn opponent constant bezig met het vertragen. In de tweede set kwam de frustratie tot een kookpunt toen de Bosniër een challenge aanvroeg bij de scheidsrechter. Daarvoor was Dzumhur volgens Bellucci ook al constant bezig met vertragen. De Italiaan vertelde dat hij daardoor uit concentratie raakte.

Commotie

De commotie rond de challenge van Dzumhur ontstond doordat de Bosniër zei dat hij nog niet klaar was voor de service van Bellucci. Dat vond de Italiaan onbegrijpelijk. Bellucci zei tegen de scheidsrechter 'ik wil niet vechten'. Beide heren begonnen met de scheidsrechter te ruziën, waardoor de frustratie tot een hoogtepunt kwam. Dzumhur kreeg uiteindelijk geen gelijk, maar Bellucci bleef woest door het tijdrekken van de uiteindelijke winnaar.