De Nederlandse topwielrenner Mathieu van der Poel straalt in de gele trui in de Tour de France. Wat zeker is, is dat hij de grootste koers op aarde niet gaat winnen vanwege zijn bouw. Maar Van der Poel maakt wel op de puntentrui, al ziet hij dat zelf anders.

Alpecin-Deceuninck leefde op een roze wolk dankzij ritzeges van Jasper Philipsen en Van der Poel. Maar de Belgische ploeg donderde er in etappe 3 hard vanaf door een valpartij van eerstgenoemde. Philipsen, gehuld in de groene trui, ging hard naar het asfalt en brak daarbij op twee plekken zijn sleutelbeen en meerdere ritten. Daardoor is de grootste troef van Alpecin voor de puntentrui niet meer beschikbaar. Dus wordt er gekeken naar Van der Poel.

Van geel naar groen?

Door het afstappen van Philipsen is de Italiaan Jonathan Milan van Lidl-Trek de koploper in het puntenklassement met 81 punten. Van der Poel staat vierde met 31 punten minder dan de sprinter. " Of ik nu in plaats van Jasper voor de groene trui ga? Ik denk dat ik daar al te ver op achterstand voor lig", zegt de Nederlander enigszins opvallend in gesprek met De Telegraaf.

Dat is opmerkelijk, want in de vierde etappe kan hij de groene trui overnemen. De rit richting Rouen is Van der Poel op het lijf geschreven, terwijl de drie sprinters boven hem waarschijnlijk niet meedoen in de finale. Als Van der Poel eerste of tweede wordt, dan neemt hij de puntentrui over.

Gemis van Philipsen

Nadat Van der Poel zondag een absoluut hoogtepunt beleefde en met een brede glimlach zijn gele trui in ontvangst nam, was het de dag erna scherven rapen voor Alpecin-Deceuninck. Van der Poel zat er wat somber bij. " We zijn allemaal heel verdrietig om Jasper te verliezen. Niet alleen op de fiets, maar ook voor de sfeer. Hij is een vriend en zorgt voor humor bij ons in de ploeg", vertelde hij.

Toch is er geen tijd om te treuren, de eeuwenoude uitspraak is immers dat de Tour op niemand wacht. "Natuurlijk moeten we door, want we hebben geen andere keuze. Laten we vooropstellen dat het allemaal erger voor hem is dan voor ons", aldus Van der Poel.

Alles over Tour de France

