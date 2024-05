Eindhoven Box Cup geeft pinksterweekend pit: deze toppers doen mee aan grootste Olympische boksevenement van Europa

De Eindhoven Box Cup wordt van vrijdag 17 tot en met maandag 20 mei 2024 gehouden. Dat is het weekend waarin Pinksteren valt. Kras dat tripje naar de meubelboulevard of familiebezoek maar door in je agenda. De internationale bokstop geeft je pinksterweekend wat meer pit.

Het wordt de achtste editie van de Eindhoven Box Cup, waar ruim 250 boksers uit 26 landen en alle gewichtsklasses aan deelnemen. De plaats van handeling is het Hotel van der Valk Eindhoven. Voor de knokkers is dit een perfect toernooi ter voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. Zo denkt de complete Nederlandse A-selectie er ook over, want alle boksers daarvan zijn present in Noord-Brabant.

Deelnemers Eindhoven Box Cup

Namens Nederland boksen onder andere Stan Bertens, Luna Beeloo en Chelsey Heijnen (zesvoudig Nederlands kampioen en geplaatst voor de Zomerspelen), Gradus Kraus (zilver EK) en Maud van der Toorn (wereldkampioen). Kraus en van der Toorn hebben nog een laatste kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Enkele klinkende buitenlandse namen zijn: Misheelt Battumur (Mongolië), Aider Abduraimov (Oekraïne), Nelvie Tiafack (Duitsland), Beatriz Ferreira (Brazilië, wereldkampioen), Imane Khalif (Algerije, wereldkampioen) en Harry Garside (Australië). Top dus! Niet voor niks afficheert het evenement zich als het grootste Olympische boksevenement van Europa.

Tickets voor Eindhoven Box Cup

Wil je de gevechten zien of aanwezig zijn bij de Eindhoven Box Cup? Kaarten zijn te koop via deze link. De finaledag wordt gestreamd op Sportnieuws.nl.

