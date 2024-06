Live Glory Grand Prix | Sergej Maslobojev grapt na snelle zege: 'Nu ga ik kebab eten en shisha roken'

De Glory Grand Prix bij de lichtzwaargewichten is losgebarsten. In Ahoy, Rotterdam nemen zaterdag acht topvechters het tegen elkaar op.

De vierde kwartfinale komt eraan: Ibrahim El Bouni - Bahram Rajabzadeh.

Sergej Maslobojev - Bogdan Stoica

De derde kwartfinale van de Glory Grand Prix was Sergej Maslobojev tegen Bogdan Stoica. Het publiek kon daar niet lang van genieten. De 37-jarige Maslobojev uit Litouwen, nummer twee van de Glory-ranking, zette de Roemeen klem met een salvo slagen en trappen. Na een knietje tegen zijn arm zat het er alweer op voor de 34-jarige Stoica, Al met al duurde het 54 seconden.

"Hij heeft zich intens voorbereid op deze avond", zei de winnaar. "Helaas eindigde het op deze manier. Nu ga ik kebab eten en shisha roken. Ik ben in Nederland",grapte hij.

Donegi Abena -Stefan Latescu

De tweede kwartfinale van de avond was Donegi Abena tegen Stefan Latescu. In de eerste twee rondes was Abena, de nummer één van de Glory-ranking, agressief en trefzeker. In de slotronde maakte hij aan alle mogelijke twijfel een einde door zijn Roemeense tegenstander knock-out te slaan.

De in Suriname geboren Silverback kwam eerst met een lowkick en nadat Latescu achteruit week, kwam er van Abena een headkick tegen Latescu's kaak overheen. Dat was de genadeklap. Kortom: Tarik Khbabez tegen Donegi Abena in de halve finale, een herhaling van de strijd om de wereldtitel.

Tarik Khbabez - Pascal Touré

De eerste kwartfinale was wereldkampioen Tarik Khbabez tegen Pascal Touré, de nummer zes in de ranking van Glory in deze gewichtsklasse. Khbabez, die van plan is om vanavond te winnen en dan als kampioen zwaargewicht Rico Verhoeven uit te dagen, was laatst bij een persconferentie de naam van Touré vergeten. Dat zinde de Fransman natuurlijk niet.

Touré deelde in het begin low kicks uit op de benen van Khbabebz. In de tweede ronde kreeg de Fransman een punt aftrek van de referee, wat hem noodzaakte om een knock-out uit te delen. Dat bleek te veel gevraagd. Khbabez besefte dat hij alleen nog op zijn benen hoefde te staan om te winnen.

De jury riep The Tank Khbabez uit tot winnaar. "Voor mij was het een zakelijk gevecht", zei hij in de ring, daarmee erkennend dat het nog geen explosief optreden was. "Iedereen kan denken wat hij wil, maar het is een toernooi. Je moet zakelijk blijven. Ik moet hierna weer vechten."

Programma Glory Grand Prix

Zaterdag vinden in Ahoy de kwartfinales, halve finales en de eindstrijd plaats. Bekijk in het artikel hieronder het schema.