Rico Verhoeven stapt bij Glory Grand Prix de ring in voor emotionele oproep: 'We hebben hem nog lang nodig'

Rico Verhoeven stapte bij Glory Grand Prix in het lichtzwaargewicht in voor een bijzondere boodschap. De kampioen bij het zwaargewicht vroeg om steun voor een belangrijk figuur in de wereld van het kickboksen.

Verhoeven vestigde in zijn speech de aandacht op Nourdin El Otmani, een voormalig kickbokskampioen die is getroffen door een hersentumor. Hij is uitbehandeld in Nederland. Wel is het nog mogelijk om een behandeling in het buitenland aan te gaan. Maar dat kost geld, veel geld.

Nourdin El Otmani

"Ik ben hier niet om de glans weg te nemen van de vechters", zei Verhoeven. "Hij kan geholpen worden, maar het kost 750.000 dollar. De persoon die de hoogste donatie geeft, die krijgt deze handschoenen. Maar het maakt verder natuurlijk niet uit hoeveel je doneert. Hij stuurt de jeugd de goede kant op en we hebben hem nog lang nodig."

Bilal El Otmani

El Otmani heeft een sportschool in Amsterdam. Zijn zoon Bilal, nog een tiener, geeft daar ook les. Hij is van plan om de sportschool later over te nemen, zei hij tegen RTV NH. "Ik vind dat ik te veel hangjongeren zie, en dat er te veel jongens zijn die de hele dag zitten te gamen en dat is natuurlijk niet goed", aldus Bilal.

Op GoFundMe, een site om donatie-campagnes in gang te zetten, is een pagina gemaakt voor El Otmani. Heb je de mogelijkheid om iets te storten, bezoek dan hier de site.