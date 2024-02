Na derde trap in de ballen is het klaar: UFC-vechter kermend naar de grond, geen winnaar

UFC Vegas 86 begon met een teleurstellend gevecht tussen Daniel Marcos en Aoriqileng. Het gevecht werd een no-contest doordat de scheidsrechter het moest stoppen na de zoveelste ballentrap.

In de UFC mag vrijwel alles, maar de edele delen van je tegenstander raken is een no-go. Het gebeurt vaak per ongeluk, maar vechters zijn er wel altijd van ontdaan. Meestal kan er na een korte adempauze weer verder gevochten worden, maar zaterdagavond niet. Aoriqileng kreeg voor de tweede keer in korte tijd een trap in z'n ballen en kon toen echt niet meer verder.

Our first fight of the night ends early.



Aoriqileng is unable to continue after an accidental low blow #UFCVegas86 pic.twitter.com/kiv3HpEMhN — UFC (@ufc) February 10, 2024

Beide vechters baalden stevig van de no-contest. Wekenlang leefden ze volgens een streng regime toe naar hun gevecht en de eindstand is dat er geen winnaar is, dus ook geen afsluiting naar tevredenheid. Het was voor beiden letterlijk en figuurlijk een kick in the balls. Marcos had in de tweede ronde namelijk ook al een keer een schop te verduren gekregen van zijn tegenstander in z'n edele delen.