Nieky Holzken deelt bizar verhaal over Glory: 'Zeiden tegen mij dat ze nieuwe kampioen wilden'

Nieky Holzken is op een wel heel nare manier vertrokken bij Glory. De kickbokser was voor heel lange tijd kampioen in het weltergewicht, maar in de ogen van die organisatie zelfs iets te lang. Volgens Holzken wilde Glory op een gegeven moment dat hij zijn titel zou verliezen.

"Ik voelde me bij Glory altijd de schoonzoon die niet gewenst was", vertelt de Nederlandse topper in de kickbokssport in de Buiten de Kooi-podcast. "Ik won daar twaalf partijen achter elkaar en toen moest ik tegen Cedric Doumbé vechten. Zes weken daarvoor had ik nog tegen Murthel Groenhart gevochten in Denver. Die won ik en daarna zou ik eigenlijk op vakantie gaan. Toen belde Cor Hemmers (matchmaker bij Glory) mij ineens dat Doumbé wel heel graag tegen mij wilde vechten en of ik dat niet wilde in Oberhausen als laatste partij van mijn contract."

Fitheid

Holzken was niet honderd procent fit, maar toch vocht hij. "Ik was een beetje geblesseerd, maar ik heb mezelf mee laten slepen door zijn uitdagingen. Toch die partij aangenomen en toen ik daaraan kwam zei Glory al bij de persconferentie dat ze een nieuwe kampioen nodig hadden. Een Engelsman zei dat ik al te lang het gewicht van deze klasse was. Ik was ook best een dure vechter bij Glory, dat durf ik best te zeggen. En ze zaten al in financiële problemen. Toen zei ik al tegen mijn schoonvader, als ik morgen niet op knockout win, dan laten ze me honderd duizend procent verliezen."

'Vonden alles aan Doumbé leuk'

Doumbé pakte uiteindelijk de titel in het weltergewicht en volgens Holzken vond Glory dat geweldig. "Ik zag al dat ze alles leuk vonden wat die Doumbé met dat uitdagen enzo. Dus toen ging ik al met een verkeerde mindset de ring in en alles ging mis. Ik was alleen maar bezig dat ze me wilden naaien. Toen boden ze mij een contract aan dat veel minder was dan mijn eerste. Toen zei ik: 'Jullie vallen maar allemaal hartstikke dood'. En toen ben ik vertrokken."