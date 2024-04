Feyenoord moet het tegen Go Ahead Eagles doen zonder Igor Paixão, puzzelen op het middenveld

Feyenoord neemt het donderdagavond op tegen Go Ahead Eagles. Igor Paixão is er niet bij, omdat hij een blessure heeft overgehouden aan de gewonnen bekerfinale tegen NEC (1-0).

De Braziliaanse vleugelflitser heeft last van hamstringklachten, meldt Feyenoord op de eigen site. Tegen NEC maakte Paixão nog het enige doelpunt van de wedstrijd. Mats Wieffer, Quilindschy Hartman en Gjivai Zechiël zijn al langer geblesseerd en zijn er dus sowieso niet bij.

Trainer Arne Slot weet nog niet of hij gebruik kan maken van Calvin Stengs. De Nederlandse aanvaller - die ook regelmatig op '10' staat bij Feyenoord - is een twijfelgeval voor het duel met Go Ahead. Voor Slot wordt het dus zoeken op het middenveld, met Quinten Timber en Ramiz Zerrouki als enige fitte (basis)spelers. Mogelijk kiest hij voor Ondrej Lingr of de talentvolle Antoni Milambo als derde middenvelder.

Belangrijke wedstrijd voor Go Ahead Eagles

Waar Feyenoord nagenoeg zeker is van de tweede plek in de Eredivisie, staat er bij Go Ahead Eagles nog genoeg op het spel. Momenteel staat de club uit Deventer op de achtste plek, wat goed is voor play-offs om Europees voetbal. Hoe hoger Go Ahead eindigt, hoe gunstiger de loting in die play-offs uiteindelijk is.

Ook is er nog een minimale kans dat Go Ahead op de vijfde plek eindigt en zo de play-offs ontloopt, óf dat de club naar de tiende plek zakt en zo niet eens mee mag doen aan de play-offs.

Trainer Arne Slot

Het is te hopen voor Feyenoord dat er niet te veel gerommel is ontstaan in de selectie rondom Slot. De trainer wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Liverpool als opvolger van Jürgen Klopp voor komend seizoen. De Engelse club heeft zelfs al een eerste bod bij de Rotterdammers neergelegd voor Slot.