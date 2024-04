Liverpool-legende vindt komst Arne Slot riskant: 'Die redden het hier vaak niet'

Graeme Souness heeft in een column zijn mening gegeven over de keus van Liverpool om Feyenoord-trainer Arne Slot te te polsen als opvolger van Jurgen Klopp. Souness (80) was in de jaren 80 de aanvoerder van Liverpool. Hij won onder meer driemaal de Europa Cup I (de voorganger van de Champions League).

Souness begint zijn column in The Daily Mail, met als kop 'Grote namen in Nederland redden het hier vaak niet', met zijn zorgen dat Slot tot nu toe alleen actief is geweest als trainer in de Eredivisie. "We hoeven alleen maar te kijken naar Erik ten Hag bij Manchester United", schrijft Souness. "Dan zien we welke gevaren er loeren voor een trainer die vertrouwen heeft in spelers die uitblonken in de Eredivisie. Hij betaalde 82 miljoen pond voor Ajax-speler Antony, maar die stelt teleur."

"Donny van de Beek, Andre Onana, Lisandro Martínez, Memphis Depay, Hakim Ziyech en Davy Klaassen: allemaal spelers met een enorme reputatie in Nederland die het niet klaar konden spelen in de Premier League."

Nederlandse trainers in de Premier League

Vervolgens kijkt hij naar het lot van Nederlandse trainers die in de afgelopen jaren neerstreken in Engeland. Frank de Boer hield het vijf competitieduels vol bij Crystal Palace voor zijn ontslag. Ronald Koeman kwam met Everton in de degradatiezone terecht en mocht vertrekken. Ten Hag heeft het erg lastig bij Manchester United.

Liverpool verslapt

Daar komt bij, zo waarschuwt Souness, dat er opvallende scheurtjes zijn verschenen in het bolwerk Liverpool. "Ik dacht eerder dit seizoen dat Klopp de club zeer gezond achter zou laten. Maar inmiddels zijn er scheurtjes en zwaktes zichtbaar, waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Het seizoen gaat uit als een nachtkaarsje, de titel lijkt uit zicht. Dat had ik niet verwacht. Mo Salah lijkt zijn focus kwijt, om welke reden dan ook, sinds de winterstop. Verkoopt Liverpool hem deze zomer"

Erik ten Hag

Daarna besluit hij het onderwerp Arne Slot en Liverpool, met de verwachting dat de Zwollenaar komend seizoen in de Premier League niet Ten Hag tegen zal komen. "Ik denk dat al is besloten dat hij op straat wordt gezet, ook als hij de FA Cup wint met Manchester United."