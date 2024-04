Dit verdienen PSV en Feyenoord bij deelname aan de nieuwe Champions League

PSV kan het kampioenschap al bijna niet meer ontlopen en Feyenoord is zeker van de tweede plaats. Beide ploegen mogen zich dus gaan opmaken voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen, maar wat verdienen ze daar eigenlijk mee?

Komend seizoen ziet de Champions League er anders uit. Er wordt niet meer in poules van vier gespeeld, maar in een competitie van 36. Een club gaat van zes wedstrijden in de groepsfase zoals dit seizoen, naar acht duels in het nieuwe format.

Vijf vragen en antwoorden over de nieuwe opzet van de Champions League: Feyenoord mogelijk in een hogere pot dan kampioen PSV De knockout-fase van de Champions League begint deze week, maar toch kijkt men al met een schuin oog naar volgend seizoen. De opzet gaat namelijk veranderen en dat levert een hoop vragen op. Hoe gaat dat eruit zien en wat betekent dat voor de Nederlandse ploegen? Alle informatie over de nieuwe Champions League vind je hier.

Prijzenpot

Het prijzengeld gaat ook omhoog. Dit seizoen was het totale prijzengeld voor clubs in de Champions League 2,03 miljard euro. Na de zomer wordt dat 2,467 miljard, zo schrijft de UEFA.

Dit prijzengeld is verdeeld in drie verschillende onderdelen: de startpremies bij deelname aan de hoofdfase van het miljardenbal, bonussen op basis van resultaten en en een bedrag dat op basis van de verkochte tv-rechten wordt verdeeld onder de clubs. Laatstgenoemde is nog niet uit te rekenen, maar de eerste twee onderdelen staan al vast.

Inkomsten

PSV is al zeker van de hoofdfase Champions League en weet dus dat het een mooi bedrag kan laten bijschrijven op de Eindhovense bankrekening. Bij deelname aan het nieuwe format van het miljardenbal wordt er 18,62 miljoen euro naar Brabant toegestuurd.

Wanneer de sportieve resultaten goed zijn, kan er ook nog een hoop extra geld bij elkaar gevoetbald worden. Winst tijdens de hoofdfase van de Champions League levert 2,1 miljoen euro op en een gelijkspel brengt 700.000 in het laatje. Acht keer winnen in de eerste fase van het toernooi levert dus 16,8 miljoen op. Dat is maar net wat minder dan de startpremie.

Startpremie 18,62 miljoen euro per club Kwalificatie voor play-offs 1 miljoen euro per club Kwalificatie voor laatste zestien 11 miljoen euro per club Kwalificatie voor kwartfinale 12,5 miljoen euro per club Kwalificatie voor halve finale 15 miljoen euro per club Kwalificatie voor finale 18,5 miljoen euro per club Winst Champions League 6,5 miljoen euro

PSV dit seizoen

Dit seizoen kende PSV een prima verloop van de Champions League. Dat leverde ook het nodige op. Naast de startpremie en plaatsing voor de knockout-fase kenden de Eindhovenaren ook de nodige successen en dat bracht hen weer geld op. In totaal zelfs meer dan 34 miljoen euro. Let op: daar zitten inkomsten uit tv-gelden, kaart- en bierverkoop en de coëfficiëntenpot nog niet eens bij.