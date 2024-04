Arne Slot vergeleken met Paul Gascoigne en Pep Guardiola in Engelse media: 'Ik denk dat hij een goede keuze is'

De overstap van Arne Slot naar Liverpool houdt de gemoederen ook in Engeland flink bezig. Meerdere oud-spelers en collega's van de huidge Feyenoord-trainer doen hun zegje over Slot en vertellen wat voor trainer hij is.

"Hij was niet de snelste, maar hij had een geweldige aanname", vertelt Rob McDonald aan Sky Sports. " McDonald kwam in het verleden uit voor Newcastle United en PSV, voordat hij assistent-coach werd bij PEC Zwolle.

De Engelsman vergelijkt Slot in het veld met een grote naam. "Hij was een van die spelers die altijd om zich heen keek. Een beetje zoals Paul Gascoigne. Met terugwerkende kracht denk ik dat hij alles al in zich opnam."

Pep Guardiola

Ook Michel Vonk, oud-verdediger van AZ en Manchester City, is niks dan lovend over Slot. De twee werkten samen in Alkmaar, toen Slot daar de touwtjes in handen had. "Hij keek uren naar video's en wedstrijden van de grote ploegen: FC Barcelona en Manchester City natuurlijk", weet Vonk.

"Hij is zoals Pep Guardiola: hij gelooft in de principes en leeft ze na met zijn team. Daarnaast is hij een coach die voetbal op een aanvallende manier wil spelen."

Pascal Jansen was de assistent van Slot tijdens hun periode bij AZ. In het seizoen dat uiteindelijk gestopt moest worden vanwege de pandemie, deden de Alkmaarders mee om de titel. "We maakten echt kans, want we waren in vorm en hadden Ajax al twee keer verslagen. We speelden goed voetbal en scoorden erg veel, maar toen was het seizoens ineens afgelopen. Dat was enorm frustrerend voor ons."

Later volgde Jansen Slot op als hoofdtrainer van AZ, toen de Alkmaarders erachter kwamen dat de trainer al sprak met Feyenoord over een functie voor het volgende seizoen. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij AZ, dat besloot om Slot per direct te ontslaan.

Slot en Ten Hag

McDonald is ook fan van Erik ten Hag, momenteel trainer van Manchester United. Toch stipt hij wel een belangrijk verschil aan tussen de twee trainers. "Arne is erg goed met de media, een van de besten zelfs. Je luistert graag naar hem en hij is erg duidelijk. Hij heeft snel door wat de pers van hem wil weten en dan praat hij zich er zonder moeite doorheen. Ik denk dat dat ook een van de redenen is dat hij het zo goed doet."

"Ik kan niet geloven dat ik dit ga zeggen, maar ik denk dat Slot een goede keuze is als opvolger van Jürgen Klopp. En dat is echt iets groots. Hij is tactisch sterk, kan hard zijn en is easy-going."