Feyenoord-legende begrijpt niets van paniek om naderend vertrek Arne Slot: 'De club scheidt er toch niet mee uit, of wel?'

Bij Feyenoord is iedereen in de ban van de situatie rondom trainer Arne Slot, die naar Liverpool lijkt te vertrekken. Hoewel, toch niet iedereen. Willem van Hanegem, clubicoon van de club, blijkt totaal niet wakker te liggen van het naderende vertrek van Slot.

De oud-topvoetballer snapt niet zo goed waar ze zich in Rotterdam zo druk om maken. "De club scheidt er toch niet mee uit, of wel?", zo vraagt Van Hanegem zich af in de Willem & Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad. Hij begrijpt wel dat Slot naar Engeland wil. "Liverpool is wel een grote ploeg. Er zijn altijd wel teams waarvan je denkt 'ja, dat is eigenlijk wel leuk'."

De onderhandelingen tussen Feyenoord en Liverpool om Slot zijn in volle gang. De kans bestaat dat er vrijdag al groen licht wordt gegeven en dat dan duidelijk wordt dat Slot de nummer twee van de Eredivisie gaat verlaten.

Slot wil zelf in ieder geval dolgraag naar Liverpool, zo gaf hij voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles aan bij ESPN. "Het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil, dus nu wacht ik af of de clubs tot een akkoord komen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Het enige dat ik kan zeggen is dat de clubs in onderhandeling zijn. Dan zit je zelf in de wachtkamer en ben je in afwachting van wat daar uit kan komen."

Liverpool kwam op basis van data uit bij Slot, die Jürgen Klopp moet opvolgen. Ook de prestaties met Feyenoord zullen in Engeland zijn opgevallen. Met Slot haalde Feyenoord weer eens de Champions League, waarin het derde werd sneuvelde in de groepsfase. Van Hanegem vond de prestaties van Feyenoord in Europa niet zo knap. "Het was eigenlijk niet zo bijzonder. Het is alleen jammer dat een aantal spelers die belangrijk konden zijn voor Feyenoord, het in die wedstrijden niet hadden."

Joseph Oosting

Als Slot vertrekt, moet er natuurlijk een nieuwe trainer komen. Van Hanegem weet niet wie Slot moet opvolgen, al kan hij sympathie opbrengen voor één Eredivisie-trainer. "Joseph Oosting lijkt me een aardige man", vindt hij. Hij verlengde vrijdagmiddag echter zijn contract bij FC Twente en lijkt daarom niet te vertrekken.

