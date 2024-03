'AC Milan wil Joshua Zirkzee naar Milaan halen, maar loopt tegen hoge vraagprijs aan'

Joshua Zirkzee staat door zijn topseizoen in de Serie A in de belangstelling van een aantal grote clubs. Hij zou bovenaan het lijstje van AC Milan prijken, maar die club loopt tegen de hoge vraagprijs van Bologna aan.

Bologna zou zo'n zestig miljoen euro voor de 22-jarige Zirkzee willen hebben. De Nederlandse spits is tot nog toe goed voor tien goals en vier assists in 27 Serie A-wedstrijden. Daarnaast heeft hij nog een contract tot de zomer van 2026 bij Bologna, dat absoluut niet van hem af wil. Mocht het tot een transfer komen, wordt Zirkzee teamgenoot van Tijjani Reijnders. Zirkzee hikt tegen zijn debuut bij het Nederlands elftal aan, maar hij moest deze interlandperiode overslaan met een blessure.

Bij Milan zou hij de 37-jarige Olivier Giroud moeten opvolgen. De Fransman heeft een aflopend contract en stapt na dit seizoen transfervrij over naar Los Angeles FC. Met twaalf goals en acht assists in 26 Serie A-wedstrijden is de all time-topscorer van Frankrijk nog altijd van waarde voor Milan.

Het lijstje van AC Milan

Milan heeft door de hoge vraagprijs nog wat andere spitsen op een shortlist gezet, weet La Gazzetta dello Sport. Het gaat om Jonathan David van LOSC Lille, Benjamin Sesko van RB Leipzig, Serhou Guirassy van VfB Stuttgart en Viktor Gyökeres van Sporting CP.

Vooral de Zweedse spits beleeft een fantastisch seizoen bij Sporting. Gyökeres was goed voor 36 doelpunten en veertien assists in 39 wedstrijden in alle competities. Ook is de verwachting niet dat de Canadese David en Guirassy goedkoper zullen zijn dan Zirkzee.