Van analyses bij Tussen de Linies naar scouten voor AC Milan: mooie stap voor hoofdscout FC Groningen (25)

AC Milan is een Nederlander rijker. Niet eentje voor op het veld, maar eentje die op zoek moet gaan naar goede spelers. De 25-jarige Wes Beuvink wordt per 1 april scout van Milan, hij komt over van FC Groningen waar hij hoofdscout was.

De huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie maakt op de eigen website melding van het vertrek van Beuvink. Hij kwam in 2019 bij de club en werd midden 2020 gepromoveerd tot hoofd scouting. Zijn rol wordt overgenomen door Arno de Jong, die momenteel hoofd jeugdscouting is.

Van Tussen de Linies naar AC Milan

Groningen baarde opzien met de komst van Beuvink, die gehaald werd om zijn werk bij SciSports en analyses op sociale media en voor Tussen de Linies.