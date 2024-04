Afscheid Arne Slot bij Feyenoord valt deels in het water: KNVB neemt harde maatregelen

Feyenoord is bestraft voor het afsteken van vuurwerk tijdens de halve finale van de KNVB Beker. De Rotterdammers zullen het de laatste wedstrijd van het seizoen met minder fans in De Kuip moeten doen en krijgen daarnaast een boete.

Aankomende zondag speelt Feyenoord tegen PEC Zwolle, maar dan geldt de straf niet. Tijdens het seizoenseinde in De Kuip tegen Excelsior zullen de vakken X, R, S en T dicht blijven. Daarnaast krijgt de club een boete van vijftien duizend euro.

Afscheidswedstrijd Arne Slot

Pikant is dat de Rotterdamse derby in de 34e speelronde waarschijnlijk de laatste wedstrijd van Feyenoord onder Arne Slot is. De trainer is hard op weg naar Liverpool en de laatste thuiswedstrijd onder zijn leiding zal tegen Excelsior zijn. Een stuk minder fans kunnen dan afscheid nemen van de succesvolle trainer.

Vuurwerk tijdens finale

Feyenoord had nog een voorwaardelijke straf staan na aanleiding van het afsteken van vuurwerk tijdens de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht. Nu is de club dus bestraft na hetzelfde vergrijp tijdens de halve finale.

Tijdens de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC ging het ook mis: nadat er fakkels waren aangestoken moest de wedstrijd enige tijd worden stilgelegd, omdat er een spandoek aan de Rotterdamse zijde in de brand was gevlogen. Na afloop ging het veel over het vuurwerk tijdens de bekerfinale, dat in grote getale aanwezig was.