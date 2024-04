Spaans medium schuift opvallende kandidaat naar voren als nieuwe Feyenoord-trainer

Dick Schreuder als nieuwe trainer van Feyenoord? In Spanje wordt gemeld dat de Nederlander op pole position staat om Arne Slot op te volgen.

Volgens Marca is de verrassende nummer één op de lijst in Rotterdam om het gat dat Slot achter zich laat op te vullen. Schreuder, de broer van Alfred Schreuder die eerder bij Ajax aan het roer stond, was eerder in Nederland actief als hoofdtrainer van PEC Zwolle. Met de Zwollenaren promoveerde hij terug naar de Eredivisie.

Hierna koos hij voor een opvallende overstap: Schreuder vertrok naar Spanje en tekende bij Castellón, uitkomend op het derde niveau van het land. Daar valt Schreuder op. De club speelt zeer aanvallend voetbal en staat op het punt om kampioen te worden en daarmee promotie af te dwingen naar de Seguna Division.

Slot naar Liverpool

Slot is nog niet officieel vertrokken bij Feyenoord, maar de deal lijkt niet lang meer uit te blijven. De Rotterdammers moeten daardoor op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De eventuele overstap houdt de gemoederen in Nederland en Engeland in ieder geval flink bezig. Liverpool-icoon Robbie Fowler moest Slot opzoeken op Google, terwijl columnist Hugo Borst de trainer vergelijkt met Johan Cruijff.